Hortenzie: Zkušení zahradníci k nim do půdy přidávají kousek alobalu. Vědí proč

Tahle květina s „princeznovským“ jménem pochází překvapivě z Japonska. V Evropě si ale získala své příznivce a už se docela slušně zabydlela i na českých zahradách. Máte i vy na zahrádce hortenzie? Poradíme vám, co dělat, aby více kvetla.

Hortenzie (latinsky Hydrangea) získala své jméno podle latinského hortus – zahrada. A skutečně na zahradách a v parcích patří mezi nejvýraznější keře. Její „květinové bochánky“ lákají hmyz i zraky obdivovatelů. Těm, kterým nestačí se jenom kochat pohledem, si tuhle krásnou kytičku odnášejí do vázy nebo si ji objednávají do svatebních kytic. Pravdou je, že takovou romantickou květinu byste jen tak těžko hledali. A říká se, že obsahuje málo pylu, proto se hodí i pro alergiky.

Jak řezat hortenzie

Jak řezat hortenzie? Liší se to podle jejích druhů. Podívejte se ve videu:

Úprava keře hortenzií řezem se provádí na jaře. Snažte se to stihnout ještě v dubnu, než na keři vyraší první listy. Řez těchto krásek není žádná „řezničina“. Provádí se těsně před prvním pupenem a cílem je odstranit suché květy či nevhodné větve.

Keři můžete odlehčit, když zhruba o čtvrtinu seříznete staré výhony. Díky tomu se vytvoří místo pro ty nové… V dubnu je také ideální doba, kdy můžete změnit tvar keře. Jen dávejte pozor, abyste zbytečně neodstranili výhony s nasazenými pupeny. Letos byste se květů už nedočkali!

Hortenzie vyžaduje citlivé prořezání a dostatek hnojiva. Když budete chtít, můžete ovlivnit i barvu jejích květů. Zdroj: Profimedia

Jak hortenzie hnojit

Chcete, aby váš keř prospíval? Dejte mu trochu výživy. Ta ale musí být dobře načasovaná. Podle odborníků je ideální dobou duben až září. Ale pokud jste keř upravovali a prořezávali, začněte s „výživovou kúrou“ až po nasazení nových výhonů. Abyste nemuseli hortenzii pořád dokrmovat, použijte organominerální hnojiva, která mají delší účinnost.

Namíchejte si barvu

V našich luzích a hájích se nejvíce ujala hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla). Zajímavé je, že její barvu výrazně ovlivňuje kyselost půdy. Při kyselejším pH (kolem 3,5) „hází“ odstíny do modra. U méně kyselé půdy s pH 5,5 se zase pyšní růžovým nebo červeným ruměncem. Hortenzie si na určitou kyselost půdy potrpí. Pokud byste ji zasadili do substrátů s neutrálním nebo alkalickým pH, určitě by jí to uškodilo. Tak pozor na to!

Využijte trik s alobalem

S barvou keře kupodivu můžete trochu čarovat i sami. Stačí, když pod rostlinu přidáte alobal nebo k ní zapíchnete hliníkovou lžíci. Pokud chcete vsadit na jistotu, použijte hnojivo s obsahem hliníku (síranu hlinitého či kamence) a vaše hortenzie se nádherně zbarví do modra. Pozor, tahle proměna se týká pouze růžových odrůd!

Alobal vám může pomoci proměnit květy hortenzie na modré. Zdroj: Profimedia

