3 smrtelné hříchy při pěstování hortenzií. Takhle vám moc nepokvetou

Máte na zahradě hortenzie a chcete je mít obsypané nádhernými plnými květy? Je to snadné. Jen nedělejte při jejich pěstování zbytečné chyby.

Hortenzie v plné síle a s bohatou květenou jsou doslova pastvou pro oči. Jedná se o jednu z nejvíce pěstovaných okrasných dřevin, která není na pěstování složitá, jen vyžaduje správné a odpovídající podmínky ke svému růstu a kvetení. Které jsou jedny z nejhlavnějších, v nichž byste nikdy neměli chybovat?

Chyba číslo 1: Nevhodný substrát

Vždy je nutné přesně vědět, jaký druh hortenzie pěstujete, podle toho budete vědět, jaký typ půdy daná rostlina vyžaduje. Každý druh potřebuje ke spokojenému životu a bujnému kvetení něco trošku jiného.

Nejvhodnější je pro hortenzie mírně kyselá půda s pH 5 až 6,5. Moderní hybridy však už tolik citlivé na pH půdy nejsou a mnohdy se přizpůsobí běžné zahradní zemině. Pokud k nim však dodáte trochu rašeliny, budou jistě prospívat mnohem lépe.

Stejně tak hortenzie ocení lehčí a živnou půdu. Častokrát vyrůstají v obrovské keře a vyžadují tedy i značné množství živin. Nejlépe jim udělá směs namíchaná na míru, která bude obsahovat rovnocenný díl rašeliny, jehličnaté hrabanky, písku a kompostu. Vyhněte se těžkým a kamenitým půdám, květy hortenzií by byly podstatně menší a mnohem méně vybarvené.

Nepravidelná zálivka

Vzhledem k tomu, že lehká a propustná půda rychle vysychá, vyžadují hortenzie pravidelný přísun vody, a to nejlépe měkké. Tvrdou vodu z vodovodu snášejí špatně. Množství zálivky vždy zvažte i dle velikosti rostliny či keře a obzvlášť v horkých dnech s ní nešetřete. Kořenový bal by nikdy neměl trpět nedostatkem vláhy, protože poté dochází k přesychání rostlin a uvadání listů.

Dejte si však vždy pozor na přemokření. Kořeny rostlin byste vystavili nebezpečným hnilobám a plísním. Ušetřit práci se zaléváním si můžete vrstvou mulče či pomoci si kapénkovou závlahou.

Nedostatek slunce

Hortenzie miluje teplo a dostatek slunečních paprsků. Pokud ji máte umístěnou na stinném místě, nepočítejte s tím, že se jí povede nějak náramně. Tato rostlina vyžaduje k řádnému růstu i dostatek světla.

Choulostivější druhy v nádobách uvítají lokalitu s rozptýleným světlem a na slunce by si měly zvykat postupně. Jestliže pěstujete hortenzie s výrazně barevnými květy, budou ve stínu jejich květy bledé a nevýrazné. Stejně tak hortenzie chraňte před zimním sluncem, raději je zastiňte ochranou textilií.

Jak hortenzie hnojit

Živiny dopřávejte hortenziím pravidelně, ale jen do doby, než nasadí na květ. Během kvetení rostlinu nikdy nepřihnojujte. Počkejte až na konec léta, a to jen do konce září. Je to důležité proto, aby mohlo před zimou vyzrát dřevo a bylo schopné odolat zimním mrazům.

