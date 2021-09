Správné pěstování hortenzií: Kterou největší chybu můžete udělat v září?

Hortenzie kvetou od března do září, záleží na ranosti odrůdy. Překvapují nás svými nádherně vybarvenými květy, díky kterým jsou jednou z nejoblíbenějších rostlin českých zahrad. Jak se o ně postarat na podzim a jaké chyby se vyvarovat?

Hortenzie

Hortenzie rostou od jižní Asie, přes Evropu až po Ameriku. Na péči jsou nenáročné a zahradu oživí na různých stanovištích. Zasadit je můžete do květináče, do živého plotu, jako solitéry i do skupinových výsadeb. Kvetou dlouhotrvajícími květy různých barev od modré, fialové, růžové, bílé po světlezelenou. Většině hortenzií se daří v kyselých, propustných a trochu vlhkých půdách obohacených o kompost. Ocení stanoviště, na které dopoledne svítí slunce a odpoledne je tam stín. Zalévejte je pravidelně. Půda by měla být stále vlhká, ale ne příliš mokrá. Že keř potřebuje vodu, poznáte podle uvadajících listů.

Správné hnojení

Hortenzie vyžadují pravidelné hnojení. Používejte buď přípravky přímo určené pro tyto keře nebo univerzální hnojivo 10-10-10. Aplikujte ho na jaře, dvakrát měsíčně, do doby, dokud nevykvetou. Během kvetení hortenzie nehnojte. Po odkvětu s hnojením znovu začněte. Pomůžete tak rostlině přežít zimu. Na podzim volte hnojivo bez dusíku.

Na podzim odstřihněte uschlé květy. Zdroj: S.O.E/Shutterstock.com

Hortenzie, pěstování a chyby

Často se stává, že pěstitelé hortenzií seříznou před zimou keře až téměř k zemi. To je však chyba, protože rostlina nasazuje květy na dvouletém dřevě. I přesto, že na jaře keř vyroste, nevykvete. V tuto dobu odstraňujte pouze suché květy. Další chybou je nedostatečná ochrana před zimou.

Podzimní péče o hortenzie

Hortenzie je třeba chránit před mrazem. I když meteorologové slibují, že v 2. polovině září klesnou teploty maximálně k 6 °C, už byste se měli připravit na zazimování. Jak na to?

Zazimování hortenzií

Nejdříve okolo kořenů nasypte dobře vyzrálý kompost, listí nebo mulčovací kůru. Je důležité, aby byl zásyp vysoký alespoň 30 cm. Poté rostlinu obalte bílou netkanou textilií. Vyhněte se igelitům nebo pytlům, hortenzie by se zapařila a zahynula by. Textilii dobře upevněte, aby neuletěla nebo se neodhrnula. Třetím stupněm ochrany je chvojí, které zapíchejte kolem keře. Zajistíte tím nejen stabilitu textilie, ale také další vrstvu tepelné izolace. Hortenzie totiž nesnášejí výrazné teplotní rozdíly. Ochranu keře sejměte až na jaře po největších mrazech. Keř řezejte až v květnu, tedy v době, kdy už dokonale obrazil.

Na zimu keř hortenzií přikryjte netkanou textilií. Zdroj: photowind/Shutterstock.com

Hortenzie v chladných lokalitách

Pokud bydlíte v podhorských nebo horských oblastech, kde bývají silné mrazy, hortenziím tento způsob zazimování nestačí. Proto keř vykopejte a přesaďte do květináče. Umístěte ho do chladné místnosti nebo do garáže. Takto přezimované rostliny opatrně zalijte jednou až dvakrát během zimy. Po odchodu mrazíků je zasaďte opět ven.

Zdroj: www.primadoma.tv, www.receptyprimanapadu.cz, www.ceskestavby.cz