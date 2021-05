Už rostou první hřiby. Kam se na ně vydat?

Češi patří mezi vášnivé houbaře. Už od března lze narazit v lesích na poměrně velké množství hub a nyní, v květnu, již jarní houbařská sezóna vrcholí. Milovníci hub vyrážejí na procházky do přírody za účelem pořádných úlovků a ve skrytu duše si přejí natrefit na takzvané praváky.

Pravák znamená lidově řečeno pravý hřib, tedy hřib dubový, hřib borový nebo hřib smrkový. Na prvního praváka natrefil Milan Košarišťan, který je vášnivým houbařem a ze svých trofejí měl opravdovou radost. Houbařit ho naučili rodiče a prarodiče.

„Staří lidé byli super,“ zavzpomínal. „Hřiby jsou z oblasti slovenské obce Turany pod Malou Fatrou,“ prozradil, kam se vydat.

„Jsou to hřiby borové a našel jsem tři kousky. Zatím jsou opravdu maličké, plodnice velké jen 1 až 3 centimetry. Našel jsem je 18. května a raději pro »šťouraly« jsem je vyfotil i s datem novin,“ popsal svoje úlovky pro web Život v Česku.

Houby mají různé podoby - zde hřib a kotrč. Zdroj: iwciagr / Shutterstock.com

Češi houbaření milují

Lidí, kterým houbaření přirostlo k srdci, je v České republice ale mnohem více. U některých se koníček stal až nezdravým. Příkladem je Lukáš Vrána, který se kvůli sběru dokonce ocitl ve vězení. Nejvyhledávanější houbař v Čechách hledá houby desítky let.

„Můj známý, který mě na dva měsíce pozval do Ameriky a který se tam tím živil. Bylo mi sedmnáct a přijel jsem do Seattlu, z kterého jsem hned chtěl pryč. Jenže pak jsme vyrazili na houby do Kanady, a tam jsem se zaháčkoval,“ vypráví Vrána, jak to všechno začalo.

„V nejlepších časech jsem vydělával i dva tisíce dolarů za den, ale před pěti lety šly ceny hodně dolů. Je to i tím, že Čína čím dál víc exportuje houby do Japonska, a taky se mi zdá, že se v Kanadě domluvily firmy, aby nabízely stejné ceny,“ nezdráhal se pochlubit výdělkem.

Ve sladkokyselém nálevu můžeme uchovat také houby. Zdroj: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock.com

Houby ho přivedly do vězení

Do vězení putoval poté, co ho potopila konkurence. „To mě naprášila konkurenční skupina, že v Kalifornii sbírám houby na cizích pozemcích. Byl jsem dokonce na první stránce Los Angeles Times pod titulkem: The Eastern European Mushroom Gang Busted, východoevropský houbařský gang dopaden,“ tvrdí v rozhovoru pro iDnes.cz.

„Houby mě ještě nepřestaly bavit. Už nemám tolik energie, jako když mi bylo pětadvacet a sbíral jsem je nepřetržitě od tmy do tmy, devět měsíců v roce,“ doplnil s tím, že své úlovky prodává hlavně restauracím.

Zdroje: zivotvcesku.cz, iDnes.cz