Moucha houbomilka česneková dokáže zničit i celou úrodu: Jak tomu předejít?

Těšíte se na svou úrodu česneku? Dejte si pozor, česnek může napadnout nebezpečná houbomilka česneková a může vám zničit podstatnou část výsadby.

Tento dvoukřídlý hmyz je podobný mouše a má velikost asi 8 milimetrů. Bez potíží přezimuje, ukrývá se v blízkosti zahrad a na jaře, jakmile se jen trochu oteplí, vylétá ze svých úkrytů. Celkem snadno ji poznáte, houbomilka česneková je typická svým pomalým letem, avšak jak zjistit, že je úroda napadená? Na první pohled je to patrné u listů, které žloutnou, kroutí se a postupně odumírají. Některé rostliny tento hmyz nezničí okamžitě, jen je hodně oslabí, jsou pak náchylnější k nejrůznějším chorobám. Ty méně poškozené rostliny sice rodí, ale úroda je nekvalitní a postupně slábne. Houbomilku česnekovou není tedy radno podceňovat, může zlikvidovat až 10% výsadby, ba co víc, napadnout může i cibuli nebo pórek.

Česnek, který jste pracně zasadili, může tento hmyz zcela zlikvidovat. Zdroj: Profimedia

Nebezpečné larvy

Na jaře během prvních teplých dnů, kdy se teplota ustálí, naklade samička na rostlinky vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy a ty poté vyžírají vnitřek rostliny. Samičky jsou v kladení vytrvalé, dokáží klást i celý měsíc a to i do půdy, larvy se tak snadno dostanou do rostlinky která ještě ani nevzešla. Pokud se během teplého jarního dne navíc spustí déšť, nastává pro vylíhnutí lahev ideální kombinace. Navíc napadení houbomilkou česnekovou není ze začátku vůbec patrné, projeví se často až tak během května.

Zdravá a bohatá úroda je snem každého zahrádkáře. Zdroj: Profimedia

Jak se bránit?

Důkladně a především včas zakryjte záhony s česnekem bílou netkanou textilií, čímž zamezíte hmyzu, aby nakladl vajíčka. Nezapomeňte na okraje textilie přihrnout zeminou, aby mušky neměly šanci dostat se do prostoru nad záhon.

Pěstujte jarní odrůdy česneku, které houbomilka nenapadá.

Výsadbu můžete také naplánovat až poté, co skončí nálety.

Jak již bylo popsáno výše, houbomilka česneková létá pomalu a špatně, proto nový česnekový záhon umístěte co nejdále od loňských záhonků.

Chemický postřik

Pokud žádné z preventivních opatření nepomohlo, v krajním případě zkuste chemický postřik. Provádí se nejprve jako prevence, a to jakmile se na jaře oteplí. Většinou to bývá už v březnu, ale pozor, teplota na ošetření insekticidním postřikem musí být 10 °C po dobu minimálně čtyř dnů. V dalších týdnech pak postřik zopakujte, vždy se držte návodu, který je uveden na obalu produktu.

Zdroje:www.zahrada-centrum.cz, agromanualshop.cz