Jak správně vysít hrách a fazole a co s nimi udělat, aby zlepšily kvalitu půdy

Fazole může sloužit jako vynikající ingredience na vaření, ale i jen jako dekorativní rostlina. Hrášek svou dobou růstu nadchne zejména děti. Jak tyto rostlina správně zasít a jak mohou zlepšit kvalitu půdy?

Jsou lidé, a není jich zrovna málo, kteří tyto dvě luštěniny nevezmou do pusy. Jistě si pamatujete ze školky či školy na protáhlé obličeje spolužáků, když se k obědu servírovala hrachová kaše nebo se nabízely fazolky na kyselo. Osobně jsem byla vcelku za ty znechucené obličeje ráda, protože mi je s radostí spolužáci předávali na talíř.

Dřeňové hrášky sklízíme, dokud jsou měkké a sladké Zdroj: Irina Bg / Shutterstock.com

Hrách setý

Na našich zahrádkách se pěstuje hrách cukrový nebo dřeňový. Cukrový hrášek má měkké lusky, malá zrna, jeho chuť je sladká a nezralé lusky se jedí celé. Ten dřeňový milují děti, je to ten s pevnou slupkou, obřími zrny a při stisknutí lusku mezi prsty většinou krásně nahlas lupnou. Ale to rozhodně není jediný důvod, proč hrášek děti mají tolik rády! Hrách roste jako z vody, takže děti nejsou unuděné z dlouhého čekání na výsledek.

Čerstvý hrášek je plný vitamínů C, B a E, obsahuje i provitamín A, hořčík, vápník, draslík, měď, železo nebo fosfor. Čerstvé kuličky by si měly dopřávat pravidelně děti, ale také ženy v očekávání i kojící maminky, neboť přispívá k růstu a vývoji kostí, nervů a svalů. Těhotné ženy dopřejí konzumací hrášku děťátku lepší vývoj nervové soustavy. Hrášek podporuje i srdeční činnost, snižuje krevní tlak a „špatný" cholesterol.

Fazole

Nejhojněji se u nás pěstuje fazol obecný, který seženete buď v tyčkové formě, anebo v keříčkové. To ale neznamená, že musíte zůstat u klasiky a nemůžete si vypěstovat zajímavé odrůdy, jako jsou třeba Gusty, Rias či Borlotto Di Vigevano. Před vysetím fazolí si musíte rozmyslet jednu zásadní věc! Chcete sklízet fazol kvůli zrnům, luskům či dokonce chcete fazol mít pouze jako okrasnou popínavku?

Fazole patří mezi velice nadýmavé luštěniny, ale jestliže je zařadíte do jídelníčku pravidelně, tělo si začne zvykat (vytvářet speciální enzym) a meteorismus vás přestane po čase trápit.

Jak fazol a hrách pěstovat

Hrachu udělá radost lehčí půda, ale nepohrdne ani středně těžkou. Vysít ho lze už v březnu, neboť mu nevadí přízemní mrazíky. Než se pustíte do setí, namočte semínka na noc do vody, tím budou mít lepší klíčivost. Vysévá se do řádků hlubokých 5 cm, mezi jednotlivými semínky dělejte 10 cm rozestupy. Mezera mezi řádky by měla činit 30 cm. Nezapomeňte vytvořit hrachu oporu, lépe se pak sklízí a rostlina je vzdušnější.

Skoro stejné podmínky platí i pro fazol s tím rozdílem, že semínka vysévejte až v květnu nebo červnu, protože semena klíčí při teplotě vyšší než 15 °C. Oba druhy rostlin zvládnou růst a plodit i na unavených půdách, které mají mílo živin.

Jednoduché opory pro pnoucí fazolky a hrách Zdroj: Shutterstock.com / Matthew J Thomas

Proč zasít hrách a fazole do vyčerpané půdy

Fazol a hrách se vyplatí vysít na místa, kde je půda vyčerpaná a chudá na živiny. Obě tyto popínavky totiž uvolňují do půdy dusíkaté sloučeniny a tím se půda opět dostává zpátky „do formy". Jakmile hrách nebo fazol přestane plodit, lze rostliny využít k zelenému hnojení a zapracovat zbytky rostlin do půdy a zlepšit tím vlastnosti zeminy. Stačí rostlinky vmísit do horní vrstvy hlíny a nechat je tam zetlít.

