Nejkrásnější záhony pro hrách: Udělejte to jako zkušená zahradnice. Podívejte!

Hrách je poměrně jednoduchá rostlina k pěstování, které se při správné péči bude dařit nejenom na zahradě, ale i na terase či balkonu. Zkuste to tak, aby byl váš záhon nejkrásnější. Máme pro vás hned několik tipů.

Hrášek je u nás jednou z nejoblíbenějších zelenin, kterou milují děti i dospělí. Proto by byla škoda nevypěstovat si svůj vlastní - domácí. Hodí se do čerstvých salátů, všech zeleninových pokrmů, polévek i omáček. Jistě z něj vykouzlíte i perfektní přílohu ve formě pyré či kaše.

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, dopřejte hrášku vždy ty nejlepší podmínky k pěstování a nezapomeňte některým druhům dodat i řádnou oporu. Při troše fantazie nemusí být jen funkčním pěstitelským prvkem, ale může se stát i zajímavým estetickým doplňkem. Vaše záhony s hrachem tak záhy budou nejkrásnější a jistě se stanete i inspirací pro mnohé sousedy.

Jak vyrobit hrachu jednoduchou, účinnou a hezky vypadající oporu, vám ukáže zkušený zahradník na následujícím videu:

Vyžaduje hrách oporu? Jak který

Některé odrůdy hrachu můžete pěstovat bez opory, například Alderman nebo David. Aby během silných dešťů rostliny nepoléhaly, stačí k nim přihrnout zeminou ve chvíli, kdy dorostou do výšky 15 cm. Bez opory se však neobejdou veškeré moderní úponkaté typy hrachu, které mají redukovanou listovou plochu. Nejznámější je tzv. Kudrnáč. Ovšem oporou neublížíte žádnému druhu hrachu.

Nevšední šmrnc hrachového záhonu

Samozřejmě si můžete koupit hotové doplňky v obchodě, ale pokud chcete ušetřit a mít tak originální záhony, vsaďte na vlastní zručnost a fantazii. Dobře zvolená opora totiž dodá vaší zahradě nevšední šmrnc. Navíc se dočkáte bohatší úrody a pohodlné sklizně lusků, protože využijete úpony, kterými se hrách chytá o opory. Obzvláště v deštivých dnech to rostlina ocení, protože prudký déšť by ji mohl i zničit.

Na konstrukci lze využít rovné tyčky či pruty. Zdroj: Shutterstock

Kdy dát hrachu oporu

Jakmile se objeví na hrášku dva páry pravých listů, nastává čas, kdy je možné k němu přidat oporu. Její výška se odvíjí dle předpokládané výšky hrachu, zpravidla dorůstá do výšky 70 až 100 cm. Rané odrůdy bývají nižší, ovšem některé pozdní odrůdy mohou dosáhnout výšky až 160 cm. A jaké formy opory můžete zvolit?

Rovné tyčky či pruty

Jedná se o nejjednodušší a nejčastější druh opory. Můžete využít jakékoliv rovné pruty, laťky a tyčky, které opatrně zapíchnete vedle rostliny, nesmíte však v žádném případě poškodit kořenový systém. Opory můžete nabarvit barvou, která bude ladit odstínům vybavení vaší zahrady, nebo lze konce ozdobit dekorativními předměty. Tuto oporu můžete vylepšit ještě pletivem, sítem, drátky či provázky, za které se bude hrách uchycovat novými výhonky.

Z proutí lze pro hrášek vytvářet nevšední pyramidy. Zdroj: Shutterstock.com

Opěrná dřevěná mříž

Přestože je tento druh opory dostupný v každém nákupním centru, je velice snadné si jej vyrobit doma. Bude vám stačit pár starých latěk či kůlů, hřebíky a kladivo. Pak už jen stačí spojit náležitý materiál v opěrnou mříž, kterou umístíte za vysazené rostliny hrachu.

Estetické hrachové pyramidy

K tomuto účelu využijete opět pruty či laťky, které zapíchnete do země ke každé sazenici do obvodu kruhu a nahoře je svážete do tvaru pyramidy. Opět lze využít atraktivní materiál a barvy. Lusky vám budou krásně dostupné a tento záhon bude v zahradě jistě zajímavým dominantním prvkem.

