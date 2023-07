Hrachor vonný roste bleskem a nádherně provoní každý kout zahrady

Ještě než vůbec vstoupíte na zahradu, uvědomíte si, že právě kvete hrachor. Tak krásná a silná je totiž jeho vůně. A co teprve když uvidíte tu záplavu nádherných květů! Hrachor vonný si zamiluje každý, udělejte mu na svojí zahradě místo i vy.

Hrachor vonný je jednoletá rostlina, která nás příliš nezatěžuje svými požadavky. Jde o odolného zástupce čeledi bobovitých, tedy vlastně o příbuznou klasického hrášku, který tolik milujeme. Hlavní předností hrachoru vonného ale není jeho poživatelnost, nýbrž právě až omamná vůně a nádhera jeho květů, které ozdobí každou zahradu. Je to rostlina popínavá, proto bychom již při jejím výsevu měli myslet na to, že bude potřebovat oporu. Oplátkou nabídne potěšení z pohledu na nádherný kout zahrady, případně krásnou kytici do vázy. Na rozdíl od klasického hrášku ale není žádná část hrachoru jedlá, tak pozor na to…

Spousta výhod

Důvodů k pěstování hrachoru vonného nabízí sama tato nádherná a pro půdu také užitečná rostlina, víc než dost. Kromě již zmiňovaných krásných a voňavých květů je to přímo lákadlo pro nejrůznější opylovače. Chcete-li tedy na svoji zahradu přilákat užitečný hmyz, hrachorem rozhodně chybu neuděláte. Další výhodou, kterou nabízejí hlavně vytrvalé varianty hrachoru, je možnost vytvořit si zajímavý květinový předěl zahrady, intimní zákoutí nebo zkrátka rozdělit zahradu na okrasnou a užitkovou. Protože tyhle rostlinky rostou doslova rychlostí blesku, jde o zajímavou záležitost i pro hodně netrpělivé a hlavně i pro začínající zahrádkáře. Hrachory totiž nepotřebují žádnou zvláštní péči a zkušenosti s jejich pěstováním. Radost nám přitom budou dělat až do zámrazu.

Z hrachoru na zahradě snadno vytvoříme dělicí stěnu Zdroj: Pixabay

Jak pěstovat hrachor vonný?

Jestliže zatím ještě hrachor vonný neláká na vaši zahradě sousedy k obdivování, letos už jej sice vypěstovat nestihnete, ale pro příští rok se můžete už teď těšit na nádheru, o kterou se sami postaráte. S výsevem bude třeba začít ještě před koncem mrazivého období, proto si tyto práce zařaďte raději už teď do svého příštího jarního harmonogramu, abyste na hrachor náhodou nezapomněli. Vždy je totiž lepší hrachor vysévat doma do kelímků a předpěstovat si jej v teple. Při přímém výsevu na záhonky bývá potom jejich vývoj pomalejší a to je škoda. Pamatujme si také, že hrachory koření hodně hluboko a rychle, proto i nádoby na jejich výsev by měly být hlubší.

Nezapomeňte na něj!

Ať už se rozhodnete hrachor vonný předpěstovat doma, nebo jej vysejete přímo na určené místo na zahradě, vždy je dobré semínka nejdříve na jeden nen namočit do vody. I tak bude potřeba trocha trpělivosti, než se objeví první klíčky. Hrachoru to může trvat i tři týdny. Není tedy třeba se po týdnu obávat neúspěchu. Jakmile se hrachor pustí do růstu, půjde již všechno rychle a brzy budete mít radost z prvních a pak z dalších a dalších okouzlujících květů.

Trocha historie...

Hrachorem vonným jsou lidé přímo uchváceni již celá staletí. Objevil jej podle všeho sicilský mnich a botanik Francis Cupani již před začátkem 18. století a později došlo k jeho proměně díky dalšímu šlechtění. Botanici vypěstovali mnoho různých barevných odrůd a variant. Dnešní podobu mu pak vtiskl hlavně skotský zahradník Henry Eckford. V podobě, jakou se mu podařilo tehdy vypěstovat, známe hrachor vonný prakticky dodnes. Uvidíte, že i vaši zahradu promění k nepoznání.

