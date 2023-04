Co se stane, když k ředkvičkám vysejete hrášek? Fantastická věc!

Zeleninu jsme zvyklí sít a sázet především podle podmínek na zahradě nebo balkonu. Je tu však ještě další kritérium nebo spíš možnost, jak různé druhy zelenin pěstovat. Nejde totiž jen o hrášek nebo ředkvičky. Kombinace některých zelenin jsou lepší než jiné a byla by škoda toho nevyužít.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.masterclass.com, thoroughlynourishedlife.com

Proč ředkvičky milují hrášek

Než se dostaneme k tomu, proč se různé zeleniny doplňují, nutno dodat, že u ředkviček a hrášku by mělo jít o spojení o to zajímavější, že rostliny svojí blízkostí také ovlivňují chuť. Ředkvičky pěstované v kombinací s hráškem by měly být méně náchylné na hořknutí, dostatečně šťavnaté a prostě chutné.

Hořknutí ředkviček ovlivňuje řada problémů, mezi které patří nejen přezrávání, kterému musíte zabránit včasným sklizením, ale také nedostatek živin a vody.

Hrášek je skvělou doprovodnou zeleninou ředkviček kvůli tomu, že do půdy vylučuje dusík, navíc má hlubší kořeny a neodčerpává vláhu. Kořenový systém obou rostlin je velmi různý, a proto nedochází k negativnímu dopadu soutěžení o stejné pěstební podmínky. Vzrůst hrášku navíc dodá ředkvičkám žádaný polostín.

Ředkvičky se hodí vysévat blízko hrášku. Zdroj: Shutterstock.com / rodimov

Doprovodné pěstování

Pěstování různých druhů ve vzájemné blízkosti je také vhodné z mnoha dalších důvodů. Systému ovlivňování a doporučení či nevýhodnosti pospolného pěstování se říká doprovodná výsadba a rozhodně nejde o to, aby rostliny společně hezky vypadaly.

Jde o doporučení konkrétních kombinací, které je pro jednu nebo obě rostliny nějak výhodné. Rostliny například vzájemně odpuzují typické škůdce, dodávají půdě živiny, jedny rostliny se mohou stát oporou jiným či poskytnout jim stín a mikroklima, ale také lákají hmyz k opylení. Výhod z takového společného pěstování může být celá řada a je jen na vás, jak se rozhodnete k problému postavit a sadbu kombinovat.

Ač se tento způsob zdá moderním přístupem k pěstování v záhonech, jde o techniku známou tisíce let. Její původ lze hledat v předkolumbovské Americe, ale také raně středověké Číně. I na našich záhoncích jde o osvědčený způsob pěstování, i když donedávna ještě chyběl přehledný soupis rostlin a jejich vzájemných vztahů.

Ředkvičkám se daří poblíž hrášku, ale i kerblíku, kopru či kapusty. Zdroj: cha_cha / Shutterstock.com

Co kombinovat s ředkvičkami?

Co se týče pěstování ředkviček, k těm se nejlépe hodí kromě hrášku tyto rostliny:

Kerblík se podílí na zlepšení chuti ředkviček a působí repelentně proti mšicím.

Kapusta a zelí či špenát dodávají půdě živiny, které ředkvičky potřebují.

Kopr působí repelentně proti některým škůdcům a zároveň láká hmyz, který parazituje na škůdcích.

Dobromysl čili oregano odpuzuje molice.

Rozmarýn působí repelentně proti škůdcům napadajícím kořenovou zeleninu a luštěniny, jde o takzvané mrkvové mušky čili pochmurnatky.

Rostoucí hrášek potřebuje oporu, kterou může nabídnout i kukuřice. Zdroj: Mostovyi Sergii Igorevich / Shutterstock.com

Co pěstovat s hráškem?

Hrášku prospívá například blízkost kukuřice, která mu díky svému vzrůstu nabízí oporu. Můžete si tak dovolit pěstovat popínavé luštěniny bez mřížky.

Špenátu a salátům se v blízkosti hrášku velmi daří díky dostatku dusíku, který luštěniny uvolňují, zároveň si rostliny nekonkurují. To stejné platí také pro květák.

Nevítaný hmyz, respektive škůdce odradí bazalka, proto i ta se doporučuje v kombinaci s hráškem. Škůdce odradí i méně známá potočnice, která se používá do salátů, a proto je užitečná i z jiného důvodu než jen jako repelent.