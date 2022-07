Jak pěstovat hrách, abyste sklízeli slaďoučké zelené kuličky po celou sezonu

Sladký, šťavnatý a zelený musí být každý dobrý hrášek. Víte, jak jej pěstovat, abyste si užili lahodný hrášek celou sezonu? První hrášek už dozrál a je po sklizni, ale nemusí být zdaleka poslední.

Pěstování hrášku začíná výběrem

Tak jako je to běžné i u další plodové zeleniny, i mezi hrášky můžete vybírat. Nejde jen o to, zda se pustíte do pěstování hrášku dřeňového, který se pěstuje pro chutná zrna různých velikostí, ale může vysévat i atraktivní cukrový hrášek. Ten má sladké a šťavnaté lusky, zato zrna jsou nepatrná.

Cukrový hrášek se konzumuje celý, respektive celý lusk. Báječně se hodí do salátů, kde by se zrnka skutálela na dno a jen těžko byste je vidličkou z mísy lovili. Na druhou stranu, někomu nemusí konzumace celých lusků vyhovovat, i když jsou velice chutné.

Hrášky můžete také rozdělit a vybírat podle doby sklizně na rané, polorané až pozdní. Doba mezi výsevem a sklizní se pohybuje od 66 do 88 dní podle vybraného druhu. Chcete-li sklízet během celého léta, pak určitě zvolte několik variant podle doby sklizně, abyste si mohli užít šťavnatého hrášku delší dobu. Nebo vysejte stejnou odrůdu v intervalech po týdnu. A jak na pěstování hrášku?

Dřeňové hrášky sklízíme pro zrna, cukrový hrášek konzumujeme celý i s luskem. Zdroj: Irina Bg / Shutterstock.com

Hrášek je na pěstování docela nenáročný

Hrášky je možné vysévat i do lehké a na živiny horší půdy. Obvykle už velmi brzy, protože mu vyhovují nižší teploty. Hrášky klíčí už při teplotách nad +1 °C, avšak nejlépe se mu daří při teplotách mezi 14 a 18 °C.

Před výsevem můžete zrna mořit v odvaru z heřmánku, česneku či přesličky. Samotný výsev se provádí po 3 až 4 zrnech do řádků ve vzdálenosti mezi 15 až 40 cm a hloubky okolo 6 cm.

Aby hrách neležel na zemi, zajistěte dostatečnou oporu a mladé rostliny na ni naveďte.

Hrášek se dá pohodlně pěstovat i na malém balkoně. Zdroj: MarinaGreen / Shutterstock.com

Pěstování hrášku má svá úskalí

Nač si dát pozor při pěstování hrášku? Každá zelenina chce svoje.