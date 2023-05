Jak sklízet hrášek od jara do podzimu? Dodržte tento postup. Fantastická úroda!

Hrášek je fajn zelenina. Dá se jíst samotný jako svačinka nebo přidat do pokrmů, který dodá jemnou chuť a jarní barvu. Jak na to, abyste sklízeli hrách od jara do podzimu, tak aby ho neobtěžovali škůdci? Není to těžké. Stačí se držet jednoduchého postupu.

Koupit si čerstvý hrášek je vzácnost. Občas se objevuje na pultech supermarketů, ale jeho cena za deset deka je leckdy pěkně vysoká. Přitom pěstování téhle luštěniny zase tak těžké není. Neutrácejte proto naspořené korunky a udělejte si na zahradě svou „hráškovou oázu“.

Tahle malá plantáž se vyplatí, protože pokud se budete držet pravidel, můžete hrášek sklízet od jara do podzimu. Vaše tělo tak bude mít trvalý přísun vitaminů A, B, C a pořádnou dávku minerálů (zejména fosforu, vápníku a železa). Dopřát si hrášek v hojné míře by si měli také všichni, kdo se snaží zhubnout. Tato zelenina totiž obsahuje vlákninu, která urychluje trávení a redukuje kila. Není to dobrá motivace?

Na videu najdete tipy, co dělat, abyste mohli sklízet hrášek co nejdéle:

Dopřejte hrášku lázeň na uvítanou

Pěstování hrášku není žádná věda. Semínka před sázením namočte do heřmánkového nebo česnekového láku. Jak na to: 2 lžičky sušených květů bylinky (nebo 2 stroužky česneku) zalijte 200 ml vroucí vody a nechte trochu vychladnout. Do ještě teplého roztoku vložte semena hrachu a nechte je tam „koupat“ celých 30 minut. Poté je vytáhněte a jakmile lák vychladne, ponořte ho do něj znovu na 6 – 8 hodin. Tahle kúra umožní hrachu rychlejší růst. Jakmile máte takhle „namořená“ semínka, můžete se vrhnout na výsadbu.

Šup s ním do země!

Hrách není nijak náročná rostlina. Zakoření jak v záhonech, tak i v nádobách. Nevadí mu ani horší půda. Hrách sázejte do 5 – 7 centimetrů hlubokých řádků, zhruba 4 – 6 centimetrů od sebe. Dají se také vysévat do „hnízd“, tedy po 3 - 4 semínkách, kde je ale dobré počítat s větším rozestupem, a to kolem 10 – 15 centimetrů. Zrnka pak zasypte hlínou a nezapomeňte na čerstvě vysetou plochu natáhnout králičí pletivo. Bude sloužit jako opora pro mladé výhonky. První úrodu hrachu můžete sklízet od června do července.

Hrášek vyklíčí i v méně kvalitní půdě. Zdroj: Profimedia

Několik odrůd

Chcete, aby vaše úroda byla bohatší a častější? Zahradníci doporučují vysít několik odrůd hrachu tak, aby intervaly mezi nimi byly zhruba 1 – 3 týdny. Díky tomu pokryjete sklizní hrachu nejen celé léto, ale i část podzimu.

Umožněte hrachu výhodná přátelství

Aby vaše „hrášková farma“ dobře rodila, dopřejte jí společný záhon s některými druhy bylinek a zeleniny. Hrášku prospívá společnost okurek, mrkve a hlávkového salátu. Neprohloupíte ani v případě, že kolem hráškového záhonu zasadíte saturejku nebo lichořeřišnici. Tyhle bylinky totiž chrání hrách před škůdci.

Pozor (nejen) na fazoli

Přestože hrách i fazole jsou luštěniny, jejich vztahy jsou napjaté. Obě rostlinky totiž mají stejné nároky na půdu a přitahují stejné nepřátelé. Vhodné není ani spojení hrachu s cibulí, rajčaty, česnekem či brambory. Tak pozor a to!

