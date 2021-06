Co v létě s hroby, aby byly krásné a daly co nejméně práce

Hroby jsou pro některé lidi velmi vítanou památkou a uctěním svých předků nebo drahých, jež odešli. Bohužel pro jiné jsou i břemenem, o které se musejí starat. Hlavně tehdy, je-li hrob daleko od vašeho města, nebo vám již činí obtíže sem zajet pravidelně a provést údržbu.

Někteří mají v péči honosné rodinné hrobky, jiné tradiční hroby s náhrobky a urnami, někdo dá přednost snadnějšímu urnovému háji, a ten, kdo se nechce moc starat, nebo nemůže, popřípadě ctí přání zesnulého, se zajde jen podívat na rozptylovou loučku a doma si zapálí svíčku.

Hroby ale vyžadují pravidelnou péči po celá rok. I zde se jde rozhodnout – svěřit péči o hrob odborníkům, nebo se postarat o to, aby byl hrob co nejsnáze udržitelný v dobrém stavu, a s co nejmenším počtem nutných návštěv. Poradíme vám, jak se o hrob postarat v létě.

Letní výzdoba hrobu je specifická – výborné jsou skalničky nebo letničky, pokud je hrob na slunném místě Zdroj: Profimedia

Tradice a respekt, ale hlavně vzpomínka

Místo posledního odpočinku našich blízkých se snažíme tradičně navštěvovat většinou na Dušičky, tedy na den Památky zesnulých. Záleží na druhu hrobu, o který pečujeme – ty zavřené kamenem nebo vysypané bílým štěrkem zdobíme nejčastěji řezanými a často i umělými květinami, které vydrží „navždy“, případně rostlinami v nádobách.

Odkryté hroby lze pojmout i jako záhony a potom jim věnujeme v létě podobnou píči, jako na čí zahrádce. Můžeme je také osázet květinami tak, aby každé roční období některé kvetly. Jaké květiny k osázení hrobu zvolit záleží na mnoha okolnostech.

Celoroční řešení

Nejjednodušším, a přitom celoročním řešením jsou poléhavé jehličiny, jako zakrslý jalovec, stříbrný smrk, nízké cypřišky či tisy, nebo plazivý jalovec. V tomto případě se hodí jednotvárnost oživit stálezelenými neopadavými keři, jako je pestrolistý brslen, dřištál Thunberdův gold, anebo drobná azalka či hortenzie. Pokud keře vhodně barevně zkombinujeme, bude i tato stálezelená výsadba barevně pestrá, a kromě občasného řezu zcela bezúdržbová.

Sezónní osázení hrobu – léto

Již před výsadbou se zamyslíme nad tím, zda je hrob na slunci nebo ve stínu, jak často můžeme chodit rostliny zalévat, případně jak kvalitní je zemina na rovu.

Slunný hrob

Hrob, na který svítí slunce a zemina je zde suchá a nepříliš výživná, osázíme nejlépe skalničkami.

Výborně poslouží růžově nebo červeně kvetoucí Rozchodník (Rozchodníkovec) nádherný v pozadí. Je to vytrvalá, ojíněná trvalka vysoká až 70 centimetrů a vyskytuje se v různě velkých a barevně odlišných kultivarech, které kvetou v různém období. Rozchodníkovec doplníme výběrem z různých druhů skalniček a suchomilných rostlin. Vynikající a krásně vypadající je levandule, dobromysl, aster hvězdice, zvonky, netřesky, vřesy.

Skalničky pokvetou, pokryjí často celý hrob a vypadají dobře, přestože na hrob nejezdíme často. Rostlinné koberce také velmi rychle vytvoří oblíbená mateřídouška, trávnička nebo hvozdík.

Některé letní květiny dokáží hrob krásně oživit - jak řezané, o něž se musíme starat, tak vysazené - sezónně . Zdroj: Profimedia

Hrob spíše ve stínu

Stínomilné květiny se lépe hodí na hrob, která je na stinném místě. Někteří z nás mají své blízké i na lesních hřbitovech. Pro tyto hroby i v létě vybereme raději květiny, které nevyžadují příliš světla, jako jsou bohyška (hosta), dlužicha, bergénie, prvosenka, sasanka či břečťan.

Letní květiny

Po vyjmutí cibulek z jarních květin můžeme běžný hrob osázet kvetoucími letničkami, dvouletkami a trvalkami, které vidíme na hřbitovech velice často. Jedná se o begónie voskovky, pelargónie, macešky, afrikány, hvozdíky, kopretiny a měsíčky, a mnoho dalších. Běžné a velmi oblíbené jsou i lilie nebo klasické růže. Jak se rok nachyluje k podzimu, fungují výborně chryzantémy (listopadky), nízké jiřiny nebo třeba astry.

Všechny tyto květiny jsou sice nenáročné, ale i tak vyžadují občasnou zálivku, odplevelení a alespoň jednou za čas uvítají prokypření půdy. Hodně pomůže i mulčování z drcené kůry, jíž nasypeme kolem rostlin. Za zabrání růstu plevelů a udrží zeminu vlahou.

A jeden tip na závěr: včas uklizený a zazimovaný hrob (chvojí, větve) nás bude stát méně námahy a zlobení v příštím jaru.