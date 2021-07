Hryzec a hlodavci na zahradě: Donuťte je, aby odešli dobrovolně, třeba rádiem

Většinou nás hlodavci na zahradě nepotěší. Snad až na plaché veverky, se všech ostatních snažíme zbavit, a to platí pro hryzce dvojnásob. Hryzec je poměrně velký, nevadí mu voda a jen málo co, ho odradí. Víte, jaké zbraně jsou k mání v boji s hryzcem na zahradě?

Co je hryzec vodní?

Hryzec vodní neboli Arvicola amphibius, je příbuzný křečkům, ale po ondatře je to druhý největší hlodavec v České republice. Jeho tělo dorůstá 14 až 20 cm plus ocas, a proto není divu, že si ho lidé pletou s krysou. Někdy je také nesprávně označován za vodní krysu nebo vodního hraboše. Jenže skutečný hraboš je maličký v porovnání s hryzcem. Vstupy do hryzčích podzemních cestiček jsou velké jako pěst dospělého člověka. Hloubí svá obydlí v březích a okolí vodních toků i stálých vod a čas od času se zabydlí i v zahradě.

Hryzec vodní obývá břehy toků a stojatých vod. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zahrada bez hryzců

Pokud se vám poštěstí a hryzci se zabydlí u vás na zahradě, pak máte co dělat! I v případě výskytu maličkého hraboše je práce víc než dost. Sám fakt, že na likvidaci hlodavců máme mnohé nástroje, nasvědčuje tomu, že zbavit se jich není nijak jednoduché. Lidé se tímto problémem zabývali opakovaně po dlouhá léta. Hryzec totiž likviduje úrodu v zemi, a proto kořenová zelenina, ale také stromky, jejichž kořínky hryzci konzumují, utrpí nevratné ztráty. Jejich přirozených nepřátel není mnoho hlavně proto, že norek z území Evropy téměř vymizel a sovy celou populaci hryzců nepokryjí.

Jedy na hlodavce v zahradě

Definitivním, nejméně náročným způsobem, jak se jich zbavit, je jed. Jedy bývají v granulích, které se sypou v blízkosti jejich obydlí, případě se rozhazují po zahradě v malých papírových sáčcích. Sáčky si hlodavci sami roztrhnou, aby se dostali ke granulím nebo gelu uvnitř.

Pasti na hryzce

Pokud se vám varianta s jedy nezdá a radši byste se zbavili hryzců jinak, je tu možnost chytit je do pasti. Bohužel pro nás, hryzci nejsou hloupí a do pasti vlezou jen tehdy, když je to nezbytně nutné. Proto je musíte instalovat tak, aby je nemohli obejít, což je v zahradě poměrně velký problém. Navíc, když se vám nakonec podaří hryzce odchytnout, co s ním potom?

Takto hryzce do pasti nedostanete. Vyhne se jí vždy, kdy to bude možné. Zdroj: The Toidi / Shutterstock.com

Donuťte hryzce opustit zahradu dobrovolně

I proti hryzcům a hrabošům existují různé plašiče, kterým doma říkáme rádio. Takové rádio pro hryzce existuje v několika podobách. Může to být zápich do zahrady na baterky nebo solární nabíjení, který vydává pro hlodavce slyšitelné zvuky, jež je odpuzují. Nicméně často jsou ty zvuky částečně dobře slyšitelné i pro nás.

Lidé si na ně ale poměrně rychle zvyknou, nicméně kočkám nebo psům mohou dost vadit. Existují také plašiče, vysílající vibrace a signály pod úrovní povrchu, a proto neruší už nikoho dalšího. Jde o válce, které je potřeba zakopat do země v místech, kde se hryzci vyskytují. Plašiče určitě fungují, ale záleží také na tom, s jak početnou populací hlodavců bojujete.