Hyacint: Proč ho mít v lednu rozhodně doma, ale nedávat ho nikdy do ložnice

Pokud chcete mít voňavou domácnost i v lednu, pořiďte si rozkvetlý hyacint v květinářství. Navíc je nejvyšší čas také vysadit hyacinty do truhlíků, aby vám na jaře krásně rozkvetly a vy jste je mohli přesadit na zahrádku nebo přesunout na terasu. Nikdy si je ale kvetoucí nedávejte do ložnice. Proč?

Sháníte-li voňavou a krásnou dekoraci do interiéru, sáhněte po hyacintech, které nejenže bohatě kvetou, ale navíc dlouho vydrží. Zajímavostí je, že před pěti sty lety byl hyacint velmi módní záležitostí, stejně jako tulipán, a koupit jste si ho mohli pouze za velké peníze.

V domácnosti hyacintům najděte nějaké neutrální místo, rozhodně je nedávejte do ložnice, především pak, když kvetou, je to přímo nežádoucí. Jejich silné aroma by vám totiž klidně mohlo způsobit bolest hlavy. Navíc byste se v jejich přítomnosti nemohli soustředit, natož usnout. Jejich vůně totiž vysloveně dráždí čichové buňky.

Postavte hyacint ideálně na slunce nebo do polostínu a myslete na to, že květ déle vydrží, když bude umístěn v chladnější místnosti. Dlouho vydrží i v řezané podobě v kombinaci s jinými jarními květy s krátkým stonkem. Někdy ho můžete koupit ve společném truhlíku s petrklíči či sedmikráskami, tudíž si můžete doma udělat jaro už v zimě.

Hyacinty lze vybrat ze spousty barev, jejich květy zdobí nejen naše domácnosti, ale i zahrady. Zdroj: Profimedia

V zimě vysaďte cibulky do truhlíků, na jaře do země

Na video, jak správně zasadit jarní cibuloviny do truhlíků, se podívejte ve videu:

Pokud si nechcete kupovat rychlené hyacinty v květinářství, můžete si je vysadit z cibulek. Pokud je chcete dát na jaře ven plné květů, je leden ideálním měsícem, kdy je vysadit do truhlíků a nechat doma čekat na jaro, než přijde to správné počasí, aby se mohly dát na terasu, balkón nebo zahrádku.

Nyní se pojďme pustit do sázení hyacintů do truhlíků. Vybírejte takové, které jsou dobře odvodněné. Dírky v truhlíku zakryjte většími kamínky a na ně přidejte drenážní vrstvu granulí na odlehčení. Na granule patří vrstva zahradnického substrátu, který můžete odlehčit pískem.

Cibulky sázíme mnohem blíže k sobě než jsme zvyklí na zahradě. Pěkně jednu vedle druhé. Klidně můžete kombinovat barvy, ideálně tedy hyacinty, které kvetou ve stejnou dobu. Cibulky by měly být ošetřeny vhodným fungicidem. Vysazujeme je do dvojnásobné hloubky, než je jejich výška, a následně překryjeme vrstvou zeminy. Truhlík důkladně zalijeme.

Narašené hyacinty přeneseme do tepla Zdroj: Shutterstock.com / kipgodi

Až vám po sezóně hyacinty odkvetou, cibulky vyjměte, očistěte a nechte vyschnout. Přes zimu je uskladněte na suché temné místo a následující sezónu je už nevysazujte do truhlíků, ale do záhonků.

Na jaře potřebují hyacinty dostatek sluníčka a v horkém létě stín. Ideálně je tedy umístěte pod nějaké listnaté keře nebo stromy. Můžete je umístit i na terase v truhlíku nebo v kontejneru na balkóně. Parádu udělá všude. Je to takový vděčný vítač jara.

Hyacint nikdy ne do ložnice

Hyacinty mají silné a dráždivé aroma, nepatří do ložnice

Zdroj: www.youtube.com, www.usiname.cz, www.abecedazahrady.cz