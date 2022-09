Jak zařídit, aby se velikost květů vašeho ibišku až zdvojnásobila?

Chcete mít na zahradě opravdu parádní ibišek s až dvojnásobnými květy oproti těm běžným? Pořiďte si ibišek bahenní. Jeho obří květy nepřehlédne žádná návštěva.

Už jste někdy slyšeli o ibišku bahenním? Možná, že byste na něj nerazili také pod názvem ibišek americký (Hibiscus moscheutos), jeho zvláštností je, že má velké ploché květy, které mají průměr až neuvěřitelných 25 centimetrů!

Původní rostlinka pochází ze severní Ameriky, kde dorůstá až do výšky 2,5 metrů. V našich podmínkách dosáhne sice sotva jednoho metru, nicméně to stačí. Ibišek vás překvapí vějčitými, lehce zašpičatělými listy a bílým, červeným či růžovým květenstvím. Jen si představte, jaká by to byla krása, kdyby tyhle „květinové ampliony“ zdobily právě vaší zahradu!

Ibišek bahenní láká motýly. Zdroj: Shutterstock

Šup s ním k jezírku

Ibišek bahenní běžně seženete na českém trhu, a to buď ve formě semínek, ale lepší je koupit si za pár stovek už předpěstovanou sazenici v kontejneru, která vám zajistí rychlejší růst obřích květů. Rostlinka se sází na jaře. A vzhledem k tomu, že má ráda slunce a vlhkou, humózní a výživnou půdu, nejlepší je zasadit ji poblíž zahradního jezírka nebo potůčku.

Ibišek samozřejmě můžete pěstovat i v nádobě, která vám umožní lepší manipulaci s rostlinkou. Bohužel pro samotný ibišek je tahle možnost trochu stísněnější a zahradníci se shodují na tom, že mnohem hůř kvete než ve volné přírodě. Proto pokud trváte na ibišku v květináči, dopřejte mu dostatek hnojiva a v chladné části roku ho dejte do skleníku nebo zimní zahrady, kde přečká to nejhorší a zároveň na jaře „odstartuje“ sezónu s menším teplotním náskokem.

Ibišek bahenní má květy jako talíře. Zdroj: Profimedia

Příprava na zimní spánek

Ibišek sám o sobě je mrazuvzdorný (vydrží až do mínus 27 °C). A jeho příprava na zimu začíná už na podzim, kdy jeho květy a větve začnou postupně sesychat a vadnout. Někteří pěstitelé kvůli tomu panikaří a obávají se o život rostlinky, ale ve skutečnosti nejde o nic vážného. Ibišek jenom šetří síly na svůj zimní spánek a zbavuje se všeho nepotřebného. Můžete mu situaci ulehčit, když jeho výhony zastřihnete do délky 10 cm nad zemí. Poté sazenici zasypte kompostem, pořádnou kopou listí (můžete použít i slámu) a nakonec překryjte větvemi. Tahle vrstva zachrání kořenový systém ibišku před umrznutím.

Rostlinka odolá mrazu až do - 27 °C. Přesto je potřeba, abyste ji na zimu připravili. Zdroj: Profimedia

Malý úkryt pro ježky

Tenhle „ochranný zimní kryt“ má ještě jeden rozměr. Může se stát úkrytem pro hmyz (například pro slunéčka nebo čmeláky), ale také poslouží jako provizorní domov například ježkům. Rostlince ho ponechte do dubna a poté ho rozeberte. Listy poslouží jako základ mulče a zbytky půdy stačí rozhrabat kolem rostlinky. Určitě mají ještě v sobě trochu výživy a ibišku bahennímu neublíží. Vám pak už nezbývá než jen zalévat a těšit se na další květinovou nadílku.

