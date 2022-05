Jak pěstovat venkovní ibišek, aby se obsypal květy: Můžete si z nich uvařit čaj?

Vyznáte se v ibišcích? Víte, které lze pěstovat u nás venku na zahradě a které se používají na čaj? Ibišky jsou skutečně krásné a mají i různá použití. Víte, kde se mohou pyšnit nejkrásnějšími variantami rostoucími venku ve volné přírodě? Ze kterých květů ibišku se připravuje čaj či konzumují plody?

Zdroje: www.vitalia.cz, living.iprima.cz

Ibišky nejsou jen zdobné

I když jsou ibišky dobře známé květiny, které se často pěstují i u nás, na různých místech světa rostou ibišky, které se využívají ke všemu možnému, i takové, ze kterých přechází zrak. Jsou to dřeviny i byliny s oslnivými květy, které nejsou pěstovány jen pro krásu.

Na dovolené v severoafrických zemích se můžete setkat s horkým či studeným silně slazeným rudým nápojem, kterému se říká v arabštině „karkade“. Tento nápoj je připravován svařením sušených květů ibišku súdánského. Je to nejen výborné osvěžení například v Egyptě, ale také účinný lék.

Ibiškový nápoj radikálně snižuje krevní tlak, a proto dokáže pomoci například při infarktu myokardu. V Egyptě, ale i dalších zemích severní Afriky můžete také ochutnat plod jiného ibišku. Z ibiškovce jedlého se sklízejí plody zvané okra, v egyptské arabštině „bamja“. Jsou to zelené tobolky plné semen, které se tradičně dusí v zelenině a pokrm je mírně slizovitý, ve světě se však upravují různými způsoby i jinak.

Okra jsou plody ibiškovce, které se konzumují například v zemích severní Afriky. Zdroj: Profimedia

Havajské i české ibišky

Květy ibišku jsou znakem tropických ostrovů, Havaje a dalších letních destinací. Jsou to právě ibišky, které se staly symbolem spojovaným s exotickými destinacemi a bujnou přírodou. Jedny z nejkrásnějších vícebarevných květů najedete v Austrálii či zmiňované Havaji.

Ibišků je okolo dvou set druhů, a i v české přírodě můžete najít jednoho zástupce. Je jím Ibišek trojdílný (Hibiscus trionum), který je možné potkat na jižní Moravě, ale jde o plevelnou rostlinu, která není vítána, i když je docela pěkná a léčivá. V zahrádce si můžete vysázet vyšlechtěné kultivary s názvy Sunny Day a Simply Love.

Plevelný ibišek trojdílný. Zdroj: Profimedia

Ibišek syrský čili venkovní

Do českých zahrad se nejlépe hodí k pěstování ibišek syrský (Hibiscus syriacus), který vyrůstá až do dvou či tří metrů. Nejběžnější je varianta s fialovými květy, ale v zahradnictvích si můžete vybrat i z bílých, růžových, žlutých nebo modrých. I tyto ibišky jsou oblíbené pro krásná květenství, a pokud jim dopřejete správné podmínky, udělají vám velikou radost. Jak pěstovat venkovní ibišek syrský?

Ibišek syrský (Hibiscus syriacus) bohatě kvete celé léto. Zdroj: Hyenkaart / Shutterstock.com

Jak pěstovat venkovní ibišek

I když zvládnou ibišky i chudší půdy, na živiny bohaté, propustné a středně vlhké stanoviště jim dovolí vyrůst do celé jejich krásy. Musí jít o slunné, ale chráněné stanoviště, a to nejen pro dobré nakvétání, ale také soudržnost keře. Cílem je pěkně hustý a kompaktní keř, který bohatě pokvete.

Syrský ibišek sice zvládne českou zimu, ale mráz mu rozhodně nesvědčí, stanoviště proto vyberte i podle toho. Keřík můžete pěstovat jako krásný solitér, ale i jako živý plot, který navíc pokvete od července až do září.

Abyste podpořili rostlinu v růstu a zesílení, odstraňujte odkvetlé květy, ať se rostlina zbytečně nevysiluje tvorbou semen. Od konce léta už nepřihnojujte a v létě také udělejte poslední zásahy v koruně, jestliže chcete keř tvarovat. Na zimu je dobré přihrnout k ibišku mulč a mladé ibišky ochránit geotextilií. Starší dobře zakořeněné rostliny už si se zimou poradí. Dospělá rostlina dokáže čelit i teplotám do -20 stupňů Celsia.