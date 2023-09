Máte na zahradě stromy obsypané jablky a hruškami? Pak si při sklizni tohoto ovoce dejte pozor, abyste neudělali fatální chybu.

Jablka patří mezi nejoblíbenější české ovoce. Podle statistik jich běžný Čech sní ročně až 22 kilogramů. V obchodech se ceny jablek pohybují kolem 39 Kč za kilo. Proto ti, kteří mají ovocné stromy na zahradě, jsou ve velké výhodě. Patříte mezi ně? Pak je teď nejvyšší čas přichystat žebříky, košíky a česáčky. Od poloviny září totiž většina ovocných stromů vydává své plody.







Ve videu od youtubera GrowVeg se dozvíte, kdy je nejlepší čas sklízet ovoce:

Zdroj: Youtube

Co jablko, to originál

Každá jabloň je jiná. Některá odrůda zraje dřív, jiná si dává na čas. Zralost jablka poznáte podle barvy, ale pomoci vám může i tento jednoduchý test. Jak na to? Vezměte ovoce do dlaně jedné ruky a druhou přidržujte větev. Plodem otočte o 90º, pokud se plod oddělí od větvičky, je váš a můžete sklízet!

Dalším indikátorem zralosti jsou semena. Pokud ovoce rozkrojíte a jeho „zrníčka“ jsou světlá, dejte mu ještě čas dozrát na stromě. Jsou-li ale ve středu jablíčka tmavá semínka, pak už neváhejte a vyrazte s košíky na zahradu!



Sklízejte dostředivě a odspoda nahoru

Podle odborníků je ideální doba na sběr ovoce ráno nebo večer. Vyberte si den beze srážek. Obecně se doporučuje sbírat jablka od vnějších větví, odspoda až po špičku, kde bývají plody nejzralejší, protože jsou nejblíže slunci. Někdy se vám může stát, že na stromě nejsou všechna jablka zralá. Pokud nějakého „zelenáče“ najdete, nechte ho na stromě a dejte mu čas, aby dozrál.

Postup česání je jednoduchý: stačí vzít plod do ruky, otočit jablkem a stopka se uvolní. Pozor! Nikdy ovoce netrhejte násilím! Odnesou to pak větve, které se poničí a příště nebudou tolik rodit. Při sklízení plodů také dbejte na dostatečnou oporu. Pokud budete balancovat na žebříku a dělat si oporu z větví ovocného stromu, ani jeden to pak nemusíte přežít ve zdraví.



close info Profimedia zoom_in Při trhání jablek buďte opatrní, abyste nepoškodili nejen ovoce, ale i větve stromů.

Pozor na stopku!

Při trhání jablek si dejte pozor, abyste je nesklízeli bez stopky. U takových plodů totiž hrozí, že začnou rychle zahnívat. Máte-li v košíku takové „jablečné invalidy“, dejte je do party s jablky či hruškami s vadami. Tahle skvadra se vám bude hodit na štrúdl, do koláčů, přesnídávek nebo na mošt. Ale pozor, i handicapovaná jablka mají svá pravidla. Na zpracování se používají jen ta s drobnými vadami, nahnilé exempláře bez pardonu vyhazujte!



close info Profimedia zoom_in Jablka bez stopky dejte k poškozeným kusům. Zbytek uložte do sklepa.

Citlivá povaha hrušek

O poznání citlivější na sběr jsou hrušky. Některé odrůdy totiž mají měkčí (máslovou) strukturu a jakákoliv hrubost sběrače se na nich okamžitě projeví. Hrušky navíc mají tendenci padat a po nárazu na zem se „rozprsknout“ na drť a jsou pak prakticky nepoužitelné.

Proto při sběru hrušek nikdy nepoužívejte česáček, ale jenom své (jemné) ruce. Při sběru plodů buďte ale dvakrát opatrní, protože hrušky jsou sladké a lákají vosy. Nezřídka se stalo, že sběrači ovoce při česání hrušek přišli k pořádným vosím žihadlům.



close info Africa Studio / Shutterstock.com zoom_in Postupně přichází čas i na sklizeň hrušek.

Vydrží až do jara, ale...

Nasbírané ovoce ukládejte do nízkých dřevěných nebo plastových beden a skladujte jablka i hrušky vždy jen v jedné vrstvě. Ale pozor na sousedy. Hrušky by neměly být v jedné místnosti s jablky, bramborami nebo jinou zeleninou. Jablkům zase nesvědčí sousedství s cibulí, červenou řepou, bramborami nebo celerem. Ideální místo k uskladnění je suchý sklep o teplotě 2 až10 ºC.



