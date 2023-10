Nejlepší místo ke skladování ovoce je bezesporu chladný a temný sklep. Jenže, co dělat, když takovou možnost nemáte? Nezoufejte. Jablka se dají docela dobře skladovat i v panelákovém bytě. Stačí vědět, jak na to.

Mít vlastní zásobu zeleniny a ovoce, ať již vypěstované svépomocí nebo zakoupené od farmáře, je skvělá věc. Ne každý ale má pro skladování ovoce vhodné místo. Jak uskladnit například jablka, skvělý zdroj chuti a vitaminů, abyste si je mohli užívat po celou zimu?

Trik s papírem

Pravidelně odmítáte kila šťavnatých jablek, protože nemáte místo na jejich uskladnění a bojíte se, že by se vám akorát zkazila? Příště neodmítejte, přineste je domů a uskladněte je klidně i v bytě. Aby vám vydržela co nejdéle, použijte trik s pečicím papírem. Jak na něj se podívejte na video oblíbeného supermarketu Billa:

Zásady skladování

Temná místnost, kde proudí vzduch, je nejideálnější, ovšem ne vždy je na obzoru. Jablka můžete docela dobře skladovat i v panelákových bytech. Stačí splnit pár podmínek. Zajistěte jablkům místo. Lahodné ovoce by mělo být vyskládáno v bedýnkách hezky vedle sebe. Ideálně tak, aby se jablka nedotýkala.

Neexistuje, že vezmete přepravku a vysypete do ní hromadu kulatého ovoce. Tak byste si akorát koledovali o jeho zkázu. Jablka můžete podložit slámou nebo zabalit každé zvlášť do papíru. Vyskládejte je opatrně do bedýnky a tu přikryjte prodyšnou dekou nebo jinou pokrývkou.

Skladování jablek je trochu věda.

Správná bedýnka rozhodne

Pokud chcete mít jistotu, že vám jablka skutečně vydrží, pořiďte jim polystyrenovou bedýnku s víkem. Tu dejte na tmavší místo, klidně na balkon, ovšem hlídejte, zda na ni nebude pražit slunce.

V bedýnce budou mít šťavnaté plody stálou teplotu a bude se jim tam dařit dobře. Dobré je jednou za týden nebo za dva jablka zkontrolovat a odstranit nahnilé kousky, aby neznehodnotily ostatní.

Jablka jsou vitaminová bomba. Vyplatí se jich mít doma pořádnou zásobu.

Nejvhodnější odrůdy pro skladování

A jaké odrůdy jablek jsou ke sladování nejvhodnější? V případě, že nemáte vlastní ze zahrádky, zaměřte se u farmáře na odrůdy idared, admirál a topaz. Když je budete dobře skladovat a nezpracujete je dřív, klidně vám vydrží až do další sezóny.

