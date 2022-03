Dejte plátek jablka k zazimovaným květinám: Za pár týdnů uvidíte výsledky

Pokud jste milovníci rostlin a zazimování zvládáte levou zadní, můžete se uchýlit k zajímavému triku s jablkem. Jak to vše funguje a k čemu je to dobré?

Zazimování rostlin není zrovna hračka. Většina z nás na to nemá doma ani vhodné podmínky, protože nejideálnější teplotou je rozmezí mezi 5 – 8°C. Toto splňuje například chodba, kde se netopí, nebo nevytápěný pokoj či zimní zahrada.

Přezimování rostlin, v tomto případě fuchsie, není zrovna úplně jenoduché. Zdroj: ronstik / Shutterstock.com

Urychlení kvetení

Možná jste už zaslechli, že by se většina ovoce neměla dávat poblíž kvetoucích rostlin (ani řezaných). Proč tomu tak je? Ovoce, které zraje, vylučuje ethylen, který sice pomáhá ovoci dozrát, ale ten samý efekt má právě i u kvetoucích rostlin. Tím pádem dochází k předčasnému odkvetení nebo uvadnutí. Ethylen se uvolňuje z většiny peckovin, ale i z banánů.

Plátek jablka do květináče

Pokud bude přezimovaná rostlina zdravá a připravená na nadcházející sezónu, plátek jablka vložený do květináče podpoří rostlinu v nasazení poupat.

Druhým způsobem, jak využít sílu jablka, je následující. Do igelitového pytlíku dejte zralé jablíčko (to produkuje ethylenu nejvíce) spolu s rostlinou. Nechte pak minimálně 24 hodin účinkovat.

Dbejte na to, abyste tento trik s jablkem prováděli pouze u opravdu připravených rostlin!

K čemu je ještě dobrý plátek jablka?

Plátek v květináči nemusí mít jen účinek rychlení. Když položíte na substrát kousek jablka přes noc, nalákáte na sladkou chuť jablíčka škůdce, kteří se skrývají nepozorovaně na rostlině nebo u ní.

Jablka při zrání vylučují ethylen, který se náramně hodí k nové tvorbě poupat. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Přezimování letniček

Jestli jste se do toho pustili a vychází vám to, bravo! Ona to totiž není žádná legrace. Vhodné prostředí, správná teplota, seříznutí i pravidelná zálivka, to všechno k přezimování patří. Když to všechno dobře dopadne, můžete se těšit na obsypané rostliny květy. A takové rostliny vás budou hřát u srdce dvojnásobně, protože přežily do další sezóny a nemuseli jste kupovat nové. Jistě víte o tom, že ne každá rostlina je k přezimování vhodná. Máte přehled, které se dají vcelku dobře uchovat do příští sezóny a které je lepší hodit rovnou do koše?

Vhodné:

pelargonie

molice

fuchsie

vějířovka (Scaevola)

paprskovka (Osteopermum)

libora (Lantana)

zvonek

dvouzubec (Bidens)

Některé rostliny jsou k přezimování vhodné, jiné ne. Zdroj: Shutterstock.com / Manfred Ruckszio

Nevhodné:

surfinie

petunie

million bells

sporýš

voskovka

kosmatec

kejklířka

