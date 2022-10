Je ideální čas ošetřit jabloně a hrušně proti strupovitosti. Nepropásněte to

Strupovitost hrušní a jabloní dokáže potrápit i zkušené pěstitele. Nemusíte mít zrovna sad, stačí na zahradě pár stromů. Proto nezahálejte a pusťte se do prevence a ošetření stromů co nejdříve.

Strupovitost je vážná nemoc stromů

Každoroční boj s touto závažnou chorobou prožívá spousta zahrádkářů. Jedná se rozhodně o nejvážnější onemocnění. Za nemoc může houba Venturia inaequalis, u hrušní pak Venturia pirina. Napadá především listy, plody, květy, může se objevit i na mladých větvičkách. Jestliže se nákaza projeví masivně, malé plody i listy předčasně opadnou. Jestliže se objeví strupovitost u větších plodů, budou zdeformované. Dokonce se stává, že se nákaza projeví až u uskladněných plodů, kdy se na nich objevují malé tečky.

V počáteční fázi se objevuje strupovitost na spadaných listech a na nich choroba i přezimuje. Na podzim se zakládají a vyvíjejí kulovité černé plodnice pohlavního stádia a na jaře, kdy se jabloně probouzí k životu a raší, tak plodnice dozrávají, askospory se z nich uvolní, vyklíčí a způsobují opět primární infekci.

Každý pěstitel chce zdravé plody! Zdroj: Shutterstock

Prevence začíná u výběru odrůdy

Jelikož houba přežívá v popadaných listech, je moudré spadané listí pravidelně hrabat a likvidovat. Pokud listí necháte ladem a skladem, za vlhkého počasí se choroba začne šířit. Tento způsob prevence snižuje napadení o více než 80% (pokud bylo listí odstraněno na podzim i na jaře).

Omezit napadení na minimum je v pořízení odolných odrůd stromků. Pokud si myslíte, že je na výběr jen hrstka možností, není tomu tak, neboť seznam je vcelku dlouhý a každoročně se aktualizuje. Podívejte se na krátké video s přehledem odolných odrůd jabloní:

Ve zkratce můžeme doporučit jasné favority, například Luna, Lucy, Juno, Minerva, Merkur, Admirál, Minerva, Sirius, Opál nebo Allegro. Lze narazit na „rezistentní“ odrůdy, u kterých se ale rezistence po nějaké době prolomí, například se jedná o odrůdu Selena, Topaz či Rubinola.

Pravidelně prořezávejte korunu stromu, protože hustý porost má na svědomí zvýšenou teplotu i vlhkost – což je ráj pro rozvoj houbových patogenů.

O strom se starejte po celý rok tak, jak je vyžadováno. Přiměřeným hnojením, zálivkou a vápněním.

Jestliže se teprve chystáte stromky vysadit, vyberte pro ně vhodné stanoviště. Mělo by být vzdušné, aby za vlhka rychle osychaly. Při výsadbě vícero stromků pamatujte na finální velikost stromu, každý musí mít dostatečně velký prostor okolo sebe.

Postřik proveďte hned po sklizni

Samozřejmě můžete využít i postřik a to s 5% roztokem močoviny. Ten se aplikuje po sklizni, ale ještě před opadem listů. Močovina má za úkol urychlit rozklad listů, dokonce omezuje tvorbu askospor.

Částečně pomůže i mulčování spadaných listů. Mulčování urychluje rozklad listu, ale má to i další plus. Při mulčování se podrcený list mnohdy otočí na druhou stranu směrem k půdě, tím pádem askospory nevystřelují do okolí.

Jestliže se budete uchylovat k chemickému ošetření, vybírejte pečlivě. Popřemýšlejte nejprve o biologických výrobcích, které jsou přívětivé k životnímu prostředí a v plodech nezanechají žádné chemické látky.

Zdroje: sazenicka.cz, zahradkarskaporadna.cz, www.floranazahrade.cz