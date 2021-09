Jak ochránit jabloně před mrazem, tak aby se jim v zimě nic nestalo?

Chcete mít jabloně v bezpečí i během zimy, tak aby vám příští sezónu zase prospívaly? Měli byste jim dát správnou péči už teď na podzim. Důležitá je nejen ochrana před mrazem, ohrozit je může i slunce, velké množství sněhu a škůdci.

Jestliže chcete mít z ovocných stromů radost celé dlouhé roky, měli byste zvláště ty mladé chránit před mrazem. Ideálním obdobím pro tyto práce je právě říjen a listopad. Prostě v době, kdy je ještě příjemné počasí, kdy neprší, nemrzne a nepadá sníh. Je to vlastně jeden z posledních kroků přípravy zahrady na zimu. Jednoduchými postupy můžete zajistit, aby vaše jabloně i jiné ovocné stromy byly patřičně chráněny a zimu přečkaly co nejlépe a s co nejmenším poškozením.

Ochrana před sluncem

Je to až neuvěřitelné, ale jedním z největších nepřátel mladých stromků v zimě jsou denní sluneční paprsky. Kmen a kůra stromů se díky nim zahřívá tak, že uvnitř začne proudit míza. Ovšem pak přijde mrazivá noc a nastává problém. Na kmeni totiž vlivem rozdílných teplot často vznikají tzv. mrazové trhliny a díky nim kůra postupně odumírá a odchlipuje se od dřeva, což může někdy skončit i odumřením stromu.

Tradiční ochranou je natření kmenů a případně i silnějších větví vápnem s vodou. Zdroj: profimedia.cz

Ochranný nátěr

Tradiční ochranou je natření kmenů a případně i silnějších větví vápnem s vodou. Užitečným nátěrem je 20% vápenné mléko, které jednoduše vyrobíte smícháním hašeného vápna s vodou. Do této směsi je možné přidat i hlínu, barva tak bude trvanlivější. Než se pustíte do samotného natírání, oškrabte z kmene případnou odumřelou kůru. Použít můžete opatrně i drátěný kartáč. Tato metoda je vhodná spíše pro starší stromy, které byste tímto nátěrem měli určitě chránit. V předjaří je pak vhodné nátěr zopakovat.

Obranná bariéra

Můžete použít i další metodu, která splní podobný účel. Opřete dřevěnou desku o kmen stromu z jižní strany a přivažte je, aby za silného větru nespadla. I v tomto případě je však vhodné odstranit nepotřebnou odumřelou kůru, rány by se mohly stát dokonalým útočištěm pro škůdce.

Místo nátěru obal

Jabloně můžete i obalit, což je ochrání nejen před sluncem, ale i před sněhem a holomrazy. Kmen omotejte ochrannou plastovou fólií nebo jutovinou. Lze využít i staré kartonové krabice, slámu či rákos.

Pozor na škůdce

Během zimy, ale i na jaře si častokrát chtějí na kůře stromů smlsnout hlodavci či zajíci. Způsobují na mladých ovocných stromcích velké škody a stromek může někdy i uhynout. Proto je nutné zajistit ochranu, tak aby se ke kmeni zvěř nedostala. Skvěle funguje ovázání chvojím, lískovým či vrbovým proutím nebo rákosím, a to především v dolní části kmenu, kam zvířata lehce dosáhnou.

Větve stromů se v zimě mohou pod tíhou sněhu snadno zlomit. Zdroj: profimedia.cz

Sníh chrání, ale může i poškodit

Sníh jabloním v zimě pomůže, protože ochrání jejich kořeny před mrazem a zároveň jim dodá potřebnou vláhu. Jakmile sníh napadne, neodhrabávejte ho od stromů. Raději se zaměřte na jeho větší množství na větvích. Víte proč? Snadno by se pod jeho tíhou mohly zlomit. Nebezpečné jsou také oblevy, protože tající sníh často během noci vytvoří na větvích ledovou krustu. Takže je dobré z nich sníh v rámci možností a dle počasí průběžně odstraňovat.

Můžete také celý stromek svázat od země až po vrchol provázkem nebo jutou, sníh pak nebude jednotlivé větve lámat. Případně je možné na takto upravený mladý stromek nasadit prodyšný pytel. Jablůňky tak budou v zimě v naprostém bezpečí.

Zdroje: www.gardenerspath.com, www.idnes.cz, www.nkz.cz