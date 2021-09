Co udělat s jahodníky právě teď, abyste maximalizovali úrodu na příští rok

Možná to zní zvláštně, ale právě teď se rozhoduje o tom, jaká bude příští rok úroda jahod. Rostliny potřebují péči i po sklizni. Pokud byste ji zanedbali, plodily by málo nebo vůbec. Co udělat s jahodníky na podzim?

Na podzim je na zahradě nejvíce práce. I přesto, že je většina úrody již uskladněná, zpracovaná nebo zkonzumovaná. O rostliny se před zimou musíte postarat. To platí i u drobných jahodníků, které nabízejí lahodné ovoce plné vitamínu C.

Jahodníky po sklizni

Základem zdravé půdy, a tedy i rostlin, je záhon bez plevele. Ten totiž odebírá jahodám vodu i živiny. Září je ideálním měsícem, kdy můžete po celé zahradě provést důkladný úklid před tím, než se plevel vysemení a na jaře zamoří celé okolí. Pokud váš jahodový záhon trpí invazí nežádoucích návštěvníků, v boji vám pomůže mulčování během vegetačního období. Už nyní se na tuto metodu připravte. Plevel protrhejte a půdu zakryjte fólií z netkané textilie, do které uděláte díry pro jednotlivé rostliny jahodníku. Na jaře nebude mít plevel šanci vyrašit.

Proti plevelu v jahodovém záhonu pomůže černá netkaná textilie. Zdroj: marcinm111/Shutterstock.com

Obměna rostlin a nové sazenice

Ještě před mulčováním je třeba jahodníky protřídit. Zbavte se všech rostlin, které máte již třetím rokem. Nejenže nebudou v další sezóně téměř plodit, ale jsou také zdrojem virových a houbových onemocnění. Po odstranění starých rostlin půdu zkypřete a na jejich místo vysaďte mladé jahodníky. Ideální období pro revitalizaci jahodových záhonů je od srpna do konce září. Nové rostliny tak ještě mají čas zakořenit. Ranní rosy i nižší teploty navíc příznivě ovlivňují jejich vývoj.

Odstranění listů

Zbylé rostliny okopejte a odstraňte staré listy. Na jejich místě vyrostou nové a plné síly. Neodstřihávejte ale všechny lupeny. Srdéčko rostliny by bylo dlouho odhalené a bylo by ohrožené přízemními mrazíky. Navíc, jahodník potřebuje zdravé listy k přežití zimy a k uložení živin potřebných pro vznik nových pupenů. Ty se zakládají na podzim - v září a říjnu.

U zdravých rostlin jahodníku odstraňte uschlé listy. Zdroj: photowind/Shutterstock.com

Zálivka a hnojení

Ošetřené rostliny je třeba před nadcházející zimou pravidelně zalévat a dodat jim zpět ztracené živiny. Jahodníky mají řídký kořenový systém, a proto si nedokáží zajistit dostatek vláhy. Pokud je suchý podzim, rostliny by mohly přes zimu uschnout. I po sklizni je nadále pravidelně zalévejte. V září a říjnu je přihnojte. Volte hnojiva s obsahem draslíku, fosforu a vápníku ve formě uhličitanu vápenatého. Dávkujte vždy podle návodu.

Až se zima zeptá

Záhon je nyní připravený na jaro. Aby rostliny nezmrzly, přikryjte je slámou, chvojím nebo netkanou textilií. Na toto preventivní opatření nezapomeňte. Mladé sazenice nejsou dostatečně silné a holomrazy by nemusely přežít.

Zdroj: www.living.iprima.cz, www.prozeny.cz