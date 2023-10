Nejlepší je trhat si jahody z rostlinek a dávat přímo do pusy. Abyste se mohli na šťavnaté plody jahod těšit i další rok, je potřeba učinit zásadní krok! Záhon připravte a jahodníky řádně zazimujte. Uvidíte, že úroda bude enormní.

Mít vlastní úrodu zeleniny i ovoce je paráda. Pro pořádnou porci vitaminů si můžete dojít kdykoliv na zahrádku a vypěstované svépomocí je vždycky mnohem chutnější než to, co si donesete domů z obchodu. Jahody nejsou výjimkou. Jak připravit záhon, aby vám jahodníky bohatě plodily i další rok?

Záhon i truhlíky

Jahodníky jsou poměrně houževnaté rostliny, takže nepotřebují přehnanou péči. Přesto je dobré jim přece jen trochu pozornosti věnovat. Jak se správně postarat o jahodníky na záhoně a v truhlících, aby byly připravené na další sezónu, se podívejte na video na YouTube kanálu Zahrada, kde najdete postup hezky krok za krokem:

Zdroj: Youtube

Nic složitého

Připravení jahodníků na další sezónu a jejich zazimování není nic složitého. Držte se několika kroků a uvidíte, že se vám rostlinky odvděčí bohatou úrodou. Jako první je potřeba se postarat o nezvané hosty. Záhon pečlivě vyplejte.

Pokud máte kolem jahod netkanou textilii, budete mít práci o něco jednodušší. Plevel většinou prorůstá jen v otvorech vystřižených na jahodník. Žádoucí je také zbavit textilii napadané hlíny a listí.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Černá plachta nebo netkaná textilie ochrání záhon před plevelem. Zároveň v zimě zajistí jahodníkům teplo.

Se starým pryč

Každou rostlinku jahodníku si vezměte do parády. Prohlédněte, zda je zdravá a není nijak poškozená. Zbavte ji suchých stonků a listů. Můžete ji sestřihnout zhruba do výšky 5 centimetrů. Dejte však pozor, abyste tento krok stihli do poloviny října a rostlina měla dostatek času, aby stihla do prvních mrazů ještě obrůst.

Nezapomeňte jahodám dopřát pořádnou porci hnojiva, aby měly jahodníky z čeho čerpat a dobře rodily. Hnojivo podávejte nejpozději do konce října. Mělo by obsahovat více vápníku, fosforu a draslíku. Naopak s dusíkem u jahod šetřete.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Slámová peřinka je zachrání před mrazíky.

Nezapomeňte na zálivku

I na podzim potřebují jahodníky dostatečný přísun vláhy. Zalévejte je proto pravidelně až do prvních mrazů. Před mrazy je také dobré jahodníky zajistit vrstvou zeminy nebo kompostu, kterými obsypete krčky rostlin. Použít můžete i slámu. Pokud bydlíte v místech, kde teploty klesají hluboko pod nulu, je dobré rostliny přikrýt bílou netkanou textilií či chvojím.

Zdroje: zahradkaruvrok.cz, www.dumazahrada.cz