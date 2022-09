Jak založit jahodový záhon? 3 zásady, bez nichž se příští rok úrody nedočkáte

Sladké jahody nás svou chutí lákají po staletí. Možná proto nejsme líní je vysadit a následně o ně s láskou pečovat. Jak založit jahodový záhon? Dnešní článek vám napoví a poradí co a jak!

Jestliže jste ještě jahodníky nevysadili, máte možnost udělat to zhruba do konce října, vše ale záleží na počasí. Pravdou je, že jahody vysazené na přelomu léta mají vyšší výnosy v příštím roce, ale při správné péči se jahod dočkáte i tak.

V příští sezoně se můžete těšit na pořádnou úrodu jahod! Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Jahody v kostce

Zahradní jahody, které známe, vznikly křížením několika druhů jahod. U nás v ČR se začaly postupně pěstovat až v 19. století. Pěstování se ale rychle rozšířilo a v dnešní době každý Čech zkonzumuje cirka 3 kilogramy jahod ročně. Samozřejmě nejde pouze o jahody české, naopak nás zásobují jiné státy, například Španělsko či Polsko. Jelikož musí urazit velkou vzdálenost, jde o jahody pro velkoobchodní účely – záleží pouze na pevnosti a barvě. Chuť? Ta v tomto případě nehraje velkou roli. Proto se každý milovník jahod těší na tu naši českou jahodovou sezónu, ať už na samosběr na jahodovou plantáž, anebo na samosběr doma na zahrádce. Jahody obsahují také mnoho prospěšných látek, mezi ně patří zejména vitaminy C, A, B, E, zinek, hořčík nebo draslík.

Jak jahodiště založit

Čím lepší podmínky, tím lepší výnos. Přímá úměra zde rozhodně platí. Jestliže jste na záhonu pěstovali například luštěniny, je to trefa do černého a jahodám se na tomto místě bude dařit. Jahody mohou setrvat na jednom místě tři roky, pak byste je měly přesunout a nechat půdu odpočinout a zregenerovat. Pokud byste se chystali po letech na tomto záhonu jahodový záhon obnovit, nezapomeňte, že by mělo uplynout minimálně pět let.

Záhon by měl oplývat hlinitopísčitou zeminou s mírně kyselým až neutrálním pH a před vysazením byste měli půdu smíchat s dobře vyzrálým kompostem. Místo záhonu má být co nejvíce prosluněné, jahody se nebudou zlobit ani za opravdu plné slunce.

Na triky a tipy se podívejte v následujícím videu:

Vybíráme sazenice

Jakmile si vyberete odrůdu jahod, začne vybírání jednotlivých sazeniček. Dbejte na to, aby měly dobře vyvinutý kořenový systém. Druhým důležitým faktorem je zdravý kořenový krček. Většina lidí sazenice kupuje, což znamená, že před vysazením by je měla namočit na chvíli do vody.

Se sazenicemi na zahradu vyrazte buď v den, kdy sluníčko bude schované za mraky, nebo až v podvečer, kdy už slunce nebude svítit.

Vzdálenost řádků by měla být přibližně 70 cm a mezi jednotlivými rostlinkami asi 25cm. Jamky nachystejte cirka 15 cm hluboké.

