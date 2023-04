Toto naše babičky na jaře přidávaly k sazenicím jahod. Dělejte to jako ony

Máte každý rok vlastní jahody? Víte, čím je přihnojovat a jaká přírodní jednoduchá i docela levná hnojiva si můžete doma vyrobit svépomocí? Je jich celá řada, například z droždí, a všechna vašim jahodníkům prospějí.

Jahůdky z vlastní zahrádky i balkonu

Pěstování jahod, rajčat či okurek je u nás docela běžné a není k tomu třeba ani velkého prostoru. Stejně jako mnohé další plody, také u jahod rozhodně platí, že ty čerstvě utržené jsou fantastické a nesrovnatelně lepší s jahodami koupenými v obchodě. Vůně, sladkost i šťavnatost jahod ocení nejen děti, ale i dospělí, a k tomu, aby jahodníky plodily vám pomůže nejen správná péče, ale také dostatek zálivky bohaté na živiny.

Jarní péče o jahodníky je nutná, stejně tak jako jejich přihnojování. S tím můžete začít už v druhé polovině dubna a začátkem května. Jahodníky první hnojivo podpoří v růstu a zakořenění, což je důležité pro celkové zdraví rostlin, zatímco později se hodí především hnojiva pro tvorbu květů a plodů.

Jahodníky vyžadují na živiny bohatou půdu. Zdroj: Rudenko Alla / Shutterstock

Hnojení jahodníků zálivkou

Jahodníky patří k rostlinám náročným na živiny a jsou to plodiny 1. tratě. To znamená, že půda by měla být dobře prohnojená. I když základem by měla být zpravidla vždy organická hnojiva, která nejen vyživují půdu, ale také zlepšují další její kvality, jako například strukturu nebo zadržování vody, rozhodně je vhodné také myslet na další způsoby přihnojování jahodníků. Krom minerálních hnojiv průmyslových, můžete rozhodně vyzkoušet řadu domácích hnojiv, která se hodí pro jahodníky.

Hnojivo z droždí

Rostlinám například významně prospívá jednoduché a levné hnojivo z droždí. Pokud jej neznáte, rozhodně se podívejte na tento videopříspěvek ze Zahrady na řece:

Výluh z kompostu

Jahodníkům prospívá samozřejmě i kompost, pokud jej nezapracujete přímo do záhonu, můžete si i z kompostu připravit výluh a rostliny jím zalévat. Dělá se to tak, že se kompost rozmíchá ve vodě v poměru 1:10 a nechá 14 dní odstát. Ideální je každodenní promíchání směsi. Po dvou týdnech sceďte pevné části z tekutiny a tu znova nařeďte 1:10. Takto zředěná zálivka už je vhodná k používání.

Hnojní zálivkou je velmi praktické a vynikající hnojiva si můžete připravit jednoduše i doma. Zdroj: Shutterstock

Zákvas ze slepičinců

Máte-li možnost použít slepičí trus, rozhodně se nad jeho použitím neušklíbejte. Slepičince se používají nejčastěji ve formě zákvasu, ale také je možné jejich sušení a rozdrcení na prášek. Je to silně dusíkaté hnojivo, které je třeba používat opatrně.

Jícha z kopřiv

Neméně významné a přínosné je i hnojivo z kopřiv. Kopřivová jícha je zákvas, který je třeba nechat na slunném stanovišti nechat prokvasit, zředit a pak používat. Kvašení se odvíjí od teploty, ale obvykle stačí 3 týdny. V jarních měsících se ujistěte, že je nádoba s kopřivami na sluníčku. Nádobu naplňte ze dvou třetin kopřivami, doplňte vodou a po zkvašení sceďte. Tekutinu nařeďte vodou v poměru 1:50.