Čím pohnojit jahody právě teď, aby plodily jako o život: Nejlepší jsou kopřivy

Jahody nejen omamně voní, ale i báječně sladce chutnají. Jsou prostě dokonalým symbolem léta a neměly by chybět na žádné zahradě. Zajistěte si jejich bohatou úrodu už teď na jaře a nezanedbejte správné hnojení.

Pochutnáváte si rádi na jahodách a chcete si jich opravdu užít? Aby se vám jahodníky, které pěstujete na zahradě, odvděčily bohatou úrodou, je na čase je přihnojit. Domácí ovoce vždycky chutná nejlíp a máte jistotu, že neobsahuje pesticidy nebo jiné chemické látky. Jahody se navíc hodí k pěstování nejen na zahradě, ale i na terase a balkoně. A hlavně? Nejsou náročné na péči!

Hnojit či nehnojit?

Vždy se to odvíjí s ohledem na půdu. Jestliže máte jahody v půdě nebo substrátu bohatých na kompost, hnojení bude stačit jen lokálně v malých dávkách. Ovšem půdu, která nemá dostatek živin a minerálů, je pro zdravý vývoj keříků i bohatou úrodu nutné pohnojit. Zvýší se nejen kvalita, ale i velikost plodů. Základem je kompost bohatý na fosfor, draslík, hořčík a vápník, který doplňuje jehličí, piliny nebo kůra. Jestliže pěstujete jahody už dlouhá léta, určitě půdu každé čtyři roky obměňujte.

Čedičový prach je jemně namletá hornina, která obsahuje mnoho minerálů přírodního původu. Zdroj: shutterstock.com

Hnůj je blahodárný zdroj

Skvělou službu vám udělá hnůj, jen by se neměl zapracovávat do zeminy bezprostředně před výsadbou. Nejlepší je použít kompostovaný hnůj, a to asi 6 týdnů před vysazením rostlinek. U dříve vysazených jahod můžete hnojit v období jara. A máte hned několik možností! Které to jsou?

Čedičová mouka je plná minerálů

Čedičový prach je jemně namletá hornina, která obsahuje mnoho minerálů přírodního původu. Ty dokonale vyživí půdu a dodají rostlinám větší odolnost vůči houbovým onemocněním. Přípravek nasypte přímo k rostlinkám, ale také do jejich bezprostředního okolí, protože tak zvýšíte ochranu proti škůdcům, hlavně proti slimákům.

Biohumus je skvělý zdroj živin

Jahodám velice prospívá i tekuté hnojivo, které můžete použít jak na zahradní, tak i balkonové jahody. Přípravek vždy zřeďte podle návodu a vzniklým roztokem jahodníky zalejte.

Slepičí trus jahody posílí

Slepičince jsou ideální na přihnojování jahod zhruba v polovině května. Dodají rostlinám dusík, fosfor a draslík, tedy minerální látky, které jahodníky potřebují ke zdárnému růstu. Asi polovinu zavařovací sklenice slepičího trusu nasypte do 10 l vody a ponechte zakryté 5 až 7 dní. Každý den míchejte, pomůže to snížit obsah čpavku na přijatelnou úroveň. Jahodám velmi brzy vyrazí nové listy, což se odrazí na jejich zdraví i očekávané sklizni. Slepičí trus také obsahuje důležité látky pro růst kořenového systému jahod. Hnojení můžete zopakovat během sezóny, až jahody odkvetou. Některé odrůdy tak můžou opakovaně vykvést a nasadit nové plody.

Natrhejte si čerstvé kopřivy a vytvořte si z nich zákvas neboli jíchu. Obsahuje spoustu dusíku, fosforu, zinku, draslíku a železa. Zdroj: shutterstock.com

Zákvas z kopřiv je pro jahody to nejlepší

Na jahody si můžete připravit vlastní přírodní hnojivo. Je velmi účinné a nic za něj neutratíte. Natrhejte si čerstvé kopřivy a vytvořte si z nich zákvas neboli jíchu. Obsahuje spoustu dusíku, fosforu, zinku, draslíku nebo železa. Připravte si větší kbelík, naplňte jej do jeho tří čtvrtin čerstvě nasekanými kopřivami a zalijte je až po okraj dešťovou vodou. Vzniklou směs nechte v kbelíku dva až tři týdny odstát a každý den ji pečlivě promíchejte. Po uplynutí této doby by měl být roztok zkvašený a připravený k použití. Podobnou službu vám udělá i přeslička.

