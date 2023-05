Nejúčinnější domácí hnojivo na jahody zadarmo: Budete sbírat plné koše!

Nepropásněte skvělou šanci získat přírodní hnojivo na jahody, po kterém vám budou plodit jako divé. Jediné, co na jeho výrobu budete potřebovat, jsou čerstvé kopřivy ještě před rozkvětem. Hnojivo je opravdu velmi účinné, ale připravte se, že to není nic voňavého.

Už se těšíte na léto, kdy pouze projdete svou zahradou a hned budete mít ve své hrsti plno červených a slaďoučkých jahod každý den? Pokud jste takovými milovníky tohoto ovoce, že byste pro jeho úrodu udělali cokoliv, stačí opravdu málo! Vezměte si rukavice a vydejte se na sběr kopřiv. Za několik týdnů už ani nebudete vědět, co s těmi všemi jahodami dělat.

Podívejte se na jednoduchý video návod, podle kterého zvládne výrobu kopřivového hnojiva i úplný začátečník:

Několikanásobná síla přírody

Vlastní výroba hnojiva má hned několik výhod oproti těm předraženým chemickým. Nejenže přírodním hnojivem nezničíte cenné půdní mikroorganismy a nezměníte pH půdy, ale také dopřejete rostlině mnohem více užitku v jednom. Podpoříte její růst a obranyschopnost proti mšicím. Snad ani nemusíme dodávat, že vás to nic nestojí, pouze chvilku vašeho času.

Kopřivy před rozkvětem

Do konce května máte čas nasbírat kopřivy v jejich plné síle. Jakmile byste je totiž sbírali během jejich kvetení a neodstranili jejich kvetoucí část, velmi snadno byste si je rozsemenili všude na zahradě, a to jistě nechcete. Kopřiv nasbírejte tolik, aby nasekané naplnily kbelík do tří čtvrtin. Poté už je postup výroby hnojiva téměř bez práce. Pojďte se dát do toho!

Na kopřivy si vezměte košíček a hlavně rukavice. Zdroj: shutterstock

Příprava organického hnojiva

Jakmile budete mít nasbírán dostatek kopřiv, nasekejte je a přendejte do kbelíku. Následně naplňte kbelík až po okraj nejlépe dešťovou vodou, popřípadě odstátou kohoutkovou. Po dobu dvou týdnů denně obsah kbelíku promíchávejte, čímž se vytvoří zákvas neboli jícha, která rozhodně nijak pěkně nevoní. Připravte se na to.

Zředěné přihnojování jahod

Vzniklá kopřivová jícha je natolik silná, že by samotná dokázala jahodníky spálit. Proto je velmi důležité ji dostatečně zředit vodou. Na jeden díl jíchy proto přidejte 50 dílů vody. Po pečlivém promíchání nalejte roztok ke kořenům jahod a tento postup opakujte dvakrát týdně. Roztok můžete nalít také do rozprašovače a postříkat jím listy jahodníku, na kterých jsou mšice. Účinně je tak zničíte.

Zalévejte jahody přímo ke kořenům ještě před vykvetením. Zdroj: Shutterstock.com / Tatyana Ratova

Jícha nejen pro jahody

Kopřivové hnojivo je bohaté na minerály, především na zinek, draslík, železo a fosfor. Díky vysokému obsahu těchto a dalších látek je vhodný také pro ostružiníky, maliníky, rajčata, papriky a ovocné stromy. Ty však přihnojujte jednou za měsíc. Bohatou úrodu pak můžete sklízet nejen z jahodníků!

Zdroje: nasezahrada.com, jenzeny.cz, bydlimekvalitne.cz