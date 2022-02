Co je potřeba udělat s jahodníky v březnu, abyste se dočkali super úrody

Jahody patří u nás mezi nejoblíbenější ovoce. Pěstujete si je sami? Pak byste měli nyní poskytnou jahodníkům jarní péči, abyste měli v létě bohatou sklizeň.

Co je v tuto dobu potřeba udělat? Nakypřit záhon, dodat rostlinám hnojivo a zbavit je starých listů. Během stříhání nezapomeňte zkontrolovat srdíčka jahodníků. Může se stát, že během holomrazů, kdy rostlinky neochrání sněhová pokrývka, srdíčka vymrznou. V tomto případě, musíte vysadit nové sazenice. Dejte také pozor na to, kdy staré a odumřelé listy stříháte. Mělo by to být v okamžiku, kdy jsou srdíčka lehce narašená. Všechny suché listy odvezte na kompost.

Zeminu kolem opatrně nakypřete. Zdroj: Profimedia

Správné hnojení

Následně si vezměte rýč nebo motyčku a pusťte se do kypření půdy. Postupujte pomalu a dejte pozor, abyste neublížili rostlinám, zejména kořenům. Máte hotovo? Přichází na řadu hnojení. I když to provedete v opačném pořadí, nevadí. Rozhoďte po záhonu granulované hnojivo určené pro jahody, použít můžete i pelety z kravského hnojení a zaryjte ho do půdy. Vždy dodržujte návod na obalu a především předepsané množství. Před posypáním granulátem záhon lehce promokřete. Používáte kapalné hnojivo? To vždy použijte až po nakypření zeminy. Na závěr jahodníky i půdu kolem pořádně zalijte.

Použijte propustnou netkanou textilii v černé nebo bílé barvě. Zdroj: Profimedia

Textilie nebo sláma

Po takovém ošetření je vhodné záhon s jahodníky pokrýt netkanou propustnou textilií, přes kterou můžete zalévat. Díky textilii se zemina dobře prohřívá a omezí se tím růst nežádoucího plevele. Dejte však pozor, ne všechny druhy jahodníků se pod textilií cítí dobře, vhodné je udělat do látky výřezy pro jednotlivé rostlinky. Pokud nemáte možnost použít textilii, vhodný je i mulč, seno i sláma, a to jen v tenké vrstvě, abyste zabránili případné hnilobě. Jediné riziko při použití mulče mohou být slimáci, kteří jeho prostředí zbožňují a přes den v něm s oblibou setrvávají.

