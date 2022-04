Proč právě teď ustlat jahodám na slámě nebo na starých papírových krabicích

Už se nemůžete dočkat bohaté úrody jahod? Pokud máte svůj jahodový záhon připravený, nezapomeňte na mulčování. Jen tak budete mít čisté a dokonalé plody.

Mulč slouží jako pokrývka, kterou přikryjete půdu kolem rostlinek, čímž si nejen ušetříte spoustu práce s péčí o záhon, ale rozhodně tím prospějete zemině a tím i rostoucím jahodám. Mulčovací vrstva by měla být dostatečně silná, aby přinášela kýžený efekt, pozor ale na zbytečně vysoké haldy, ve kterých by se mohlo zalíbit hlodavcům. Pokud má tedy váš soused posypané záhony pouze slabou vrstvičkou, rozhodně ho nenapodobujte. Mulčování udrží půdu vlhkou, sníží odpar vody, takže nemusíte jahody tak často zalévat. Navíc zabraňuje nadměrnému růstu plevele a velkou výhodou je i to, že se na záhoně pomalu rozkládá, takže se díky němu tvoří nová zemina.

Slámu kolem rostlin vrstvěte pečlivě. Zdroj: Profimedia

Jaký materiál je nejvhodnější?

Za mulč nemusíte vydávat vysoké částky v obchodech, lze využít organické materiály, které možná objevíte někde ve svém okolí. Nejvhodnější a zahradníky ověřená je obyčejná sláma, a to ideálně o délce kolem 15 cm, protože dlouhé klasy se špatně skládají kolem rostlin. Napadá vás, že sláma ze záhonu při poryvu větru snadno odletí? Stačí ji nechat před použitím ležet na hromadě se zeminou, kde trochu navlhne a ztěžkne. Někteří zahrádkáři doporučují mulčovat i čerstvě posekanou trávou, která ovšem nekvete a nemá semena. Tráva se na záhonu bude rozkládat a během tohoto procesu půdu krásně zahřeje, ochrání ji před vysycháním, ale zároveň může nalákat i slimáky, proto ji vrstvěte asi jen od 3 do 5 cm.

Někdo nedá na mulč z čerstvé trávy dopustit, někomu se tento způsob neosvědčil. Zdroj: Shutterstock

Lepší karton než kůra

Kůra se pro mulčování jahod nedoporučuje, to už raději použijte spadané listí. Věděli jste však, že pro mulč můžete použít i kartonový papír, třeba od starých krabic? Jsou skvělé, především pokud máte hodně zaplevelené záhony, stejně jako u netkané textilie v nich vytvořte díry pro rostlinky, karton zalévejte a raději na něj položte kameny, aby při silném větru neodletěl.

Karton patří mezi obvyklé mulčovací materiály. Zdroj: Shutterstock

Jak postupovat?

Nejdříve je nutné ze záhonu odstranit všechen plevel a zeminu nakypřit. Následně záhon zalijte nebo počkejte na déšť. Mulčovací materiál nejprve navrstvěte kolem rostlin, poté na ostatní místa. Na závěr záhon zalijte.



Zdroje: jinazahrada.cz, womanexpertus.com