5 smrtelných hříchů při pěstování jahod, které vás připraví o úrodu

Jaký je rozdíl mezi domácími jahodami a těmi z obchodu? Jahody sklizené z vlastní zahrádky budou o poznání šťavnatější, sladší a plné sluníčka. Co můžete udělat pro to, abyste o ně (zbytečně) nepřišli?

Na jahodníku je skvělé, že ho můžete využít komplet celý. Z listů a kořínků si uvaříte čaj, který vám uleví při průjmech, hemoroidech či cévních obtížích. Sladké plody vám zase dodají tolik vitaminu C jako citrusy, které složitě dovážíme z teplých krajin. A navíc jahody obsahují látku, která funguje jako přírodní bělící prostředek chrupu. No není to skvělé? Pokud máte zahradu (nebo alespoň terasu či balkon), měli byste o tomhle ovoci uvažovat. Vypěstovat jahody není zase tak těžké, když se vyvarujete těchto zásadních chyb.

1. Kupujete sazenice bez rozmýšlení

Není jahoda, jako jahoda. Spousta odrůd se liší barvou, tvarem a třeba i šťavnatostí plodů. Vaším úkolem je ale najít takový typ jahod, který vám bude vyhovovat.

Zvážit byste měli hned několik věcí:

typ půdy

nadmořskou výšku vaší zahrady

odolnost jahod vůči různým plísním a chorobám

způsob jejich konzumace – jestli je chcete jíst čerstvé, dělat z nich kompoty nebo džemy.

Skvělou volbou je třeba odrůda Polka, která je vhodná do středních až nižších poloh, má sladké plody a je velmi úrodná. Pokud sháníte odrůdu, která je odolná vůči plísni šedé a kořenovým hnilobám, vsaďte na křížence Valiku (jde o výsledek křížení japonské jahody Tohoku 9 a dánské Danily). Jahůdka je trochu světlejší, ale sladká… Další kříženec, který stojí za zmínku je odrůda Dita (vznikla zkřížením odrůd Tenira a Dagmar). Jahůdka je odolná a hodí se i do nepříznivých podhorských podmínek. Navíc má sladké a aromatické plody, které se hodí na všechna zpracování. V tomto případě není co řešit!

Jahody potřebují ke svému růstu živiny. Ale hlavní „výživnou baštu" by vaše jahodníky měli dostat už při výsadbě.

2. Sázíte „neumyté“ sazenice jahod

Říkáte si, proč byste měli jahodníky mýt, když stejně půjdou do země? Odborníci ale přesto doporučují před vysazením rostliny dekontamnovat, aby se z nich uvolnili případní roztoči. Jde jen o krátkou lázeň: stačí sazenici ponořit 10-15 minut do horké vody (maximálně o teplotě 45 °C) a případní roztoči by měli být pryč.

3. První kvítka jahod neodstřiháváte

Květy jsou předzvěstí šťavnatých plodů. Možná právě proto je spoustě zahradníků líto se jich zbavovat. Vždyť jsou to potenciální šťavnaté plody! Jenže odborníci jsou neúprosní. Sazenice by při přesazování neměla mít zbytečné květy, protože ji to ve finále jen vysílí. Místo toho, aby plýtvala síly na rozvoj plodu, se musí soustředit na šťastné zakořenění. Nebojte se, rostlinka časem zase vykvete, ale teď jí odlehčete a dejte trochu času.

Odborníci doporučují před vysazením jahodníky dekontamnovat, aby se z nich uvolnili případní roztoči.

4. Příliš mnoho jahody hnojíte

Ano, jahody potřebují ke svému růstu živiny. Ale hlavní „výživnou baštu“ by vaše jahodníky měli dostat už při výsadbě. Pokud jste na to zapomněli, nesnažte se to všechno dohánět na poslední chvíli. Odborníci totiž přihnojování jahod v čase plození nedoporučují. Pokud chcete jahodníkům přilepšit organickým hnojivem (například od krav či slepic), raději to také moc nepřehánějte. Rostlinky by to mohlo ošklivě popálit.

5. Jahody sklízíte nárazově

Nechávat zralé plody viset na jahodníku je stejný nerozum jako zvát na večeři svého nepřítele. Tento příměr jsme použili schválně, protože zralé jahody přímo magneticky přitahují různé houby a plísně, které si na nich s gustem smlsnou. Jak moc to poškodí vaši úrodu, je už věcí náhody. Pravdou je, že čím více budete se sklizní otálet, tím roste riziko, že si domů ze zahrádky neodnesete skoro nic.

Není jahoda, jako jahoda. Spousta odrůd se liší barvou, tvarem a třeba i šťavnatostí plodů. Vaším úkolem je najít takový typ jahod, který vám bude vyhovovat.

