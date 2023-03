Pěstování jahod: Většina lidí dělá tyto 4 základní chyby. Děláte je taky?

Jsou jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce. Nádherně sytě červené, voňavé a šťavnaté jahody milují děti i dospělí. Skvělá zpráva je, že jejich pěstování velmi lehce zvládnete i v domácích podmínkách, nejen na zahradě. Chce to se jen vyvarovat se tří základních chyb a lahodnou úrodu budete moci za pár měsíců sklízet také.

Milujete jahody, ale nemáte zahrádku? Nezoufejte. Jahody se dají pěstovat skoro všude. Jen to chce dodržet několik pravidel a bohatá úroda lahodného a voňavého ovoce bude zaručena. Většina lidí má jahody spojené s parným létem, kdy je jejich sezóna, stejně jako pokrmů z nich. Pokud po nich ale toužíte celoročně, nemusíte se v ostatních měsících spokojit pouze s mraženými či zavařenými zásobami. Zvolte tu správnou odrůdu a jahody vám budou plodit celý rok.

Jaká jsou základní pravidla pěstování jahod a jakých chyb se vyvarovat, se dozvíte v tomto videu:

Jahody mají minimum kalorií

Buclaté lahodné ovoce není jen sladkou dobrůtkou. Jahody představují mnohem víc a rozhodně by ve vašem jídelníčku neměly chybět. Mají minimum kalorií, takže si je můžete dopřát takřka bez omezení. Navíc jsou plné vitaminů a minerálních látek.

Jsou plné vitamínů

Jahody obsahují například víc vitaminu C než citrusy, pochlubit se mohou i vitaminy skupiny B, A a E. Kromě toho jsou velmi výrazným antioxidantem a příznivě ovlivňují celkové zdraví organismu. Některé studie dokonce naznačují, že mají blahodárný účinek na mozek a paměť, dokonce se o nich tvrdí, že by mohly působit proti některým neurodegenerativním onemocněním.

Jahody v sobě ukrývají spoustu zdravotních benefitů a čerstvé chutnají nejlépe. Zdroj: Shutterstock.com

Vypěstujte si zdravotní zázrak

A jak si tedy jahody vypěstovat a získat z jejich léčivých účinků co nejvíc? Rada je šalamounská, vyberte si správnou odrůdu a klidně je pěstujte doma. Buď si můžete vybrat ty, které plodí jednou do roka, tedy letní jahody, nebo jahodníky plodící celý rok. Klasický jahodník vás obdaruje plody od května do července, stáleplodící pak kvete a plodí bez ohledu na to, jak dlouhý je den. Druhý zmiňovaný je na pěstování o trochu náročnější, ale odměnou jsou plody dostupné po celý rok.

Jak pěstovat jahody?

Pro pěstování stáleplodících odrůd je bezesporu nejvhodnější záhon, pěstovat je ale můžete i ve skleníku, fóliovníku nebo v truhlíku, který se vám vejde na balkon. Na co musíte pamatovat, je dobře prohnojená půda. Bez živin se jahodám nebude chtít růst.

Vyvarujte se ale základní chyby a na čerstvý hnůj raději zapomeňte. Je živnou půdou pro houbové choroby, které jahodám rozhodně nesvědčí. Mnohem lepší je použít kompost nebo substrát určený přímo pro pěstování jahod.

Závěsné květináče jsou vhodné jak pro pěstování celoročně plodících jahod, tak pro jahody měsíční. Zdroj: AVN Photo Lab / Shutterstock.com

Jahody do květináče

Jahody se nejčastěji vysazují na podzim nebo na jaře. Pokud nemáte záhon, ale chtěli byste zkusit pěstovat jahody doma nebo na balkoně, postačí vám k tomu větší květináč. Na jeho dno nasypejte keramzit, bude fungovat jako drenáž a rovnou zvolte substrát pro pěstování jahod.

Pozor na 4 časté chyby při pěstování jahod

Do květináče rozesaďte koupené sazeničky tak, aby nebyly příliš blízko u sebe a jahodníky nijak do substrátu nezahrabávejte, opatrně zakryjte kořeny, ale srdíčko musí zůstat nad zemí. V prvních měsících a v horkém počasí dopřejte rostlinkám vydatnou zálivku a poskytněte jim dostatek světla. Dejte ale pozor, pokud budete pěstovat jahody za oknem, přímé slunce, zejména v letních měsících, by mohlo jahodníky spálit a zbytečně byste se připravili o úrodu.

Které odrůdy vybrat do truhlíku?

Do truhlíku se skvěle hodí odrůda Rujana, která je na pěstování poměrně nenáročná, počítejte ale s tím, že plody této odrůdy připomínají spíše lesní jahody. Do květináče můžete zvolit i odrůdu Temptation, ta se vyznačuje výrazně většími jahodami, na druhou stranu plody nebývají tak sladké. Do květináče se ale hodí jakákoliv odrůda převislých jahod. Ze stáleplodících jahod je pak skvělá a odolná odrůda Everest a Evie 2.

Zdroje: magazin.specialnizahradnictvi.cz, www.jak-pestovat.cz, www.cpzp.cz, izahradkar.cz