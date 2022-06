Jahody teď vyžadují vaši pozornost: Trik s papírovými krabicemi zabrání plísni

Stačí, aby párkrát vydatně zapršelo, a na vaší zahradě se objeví šedá plíseň. Jejím snadným terčem bývají zejména jahody… Co můžete udělat pro to, abyste svou úrodu před ní uchránili?

Šedá plíseň miluje vlhkost, která jí dodává tu správnou sílu škodit. Napadá zejména oslabené rostliny nebo ovoce s větším podílem vody, která dílo zkázy ještě urychlí. Pokud máte na zahradě jahody, je potřeba s touhle alternativou počítat. Samozřejmě ideální by bylo, kdybyste své jahodníky udrželi co nejdéle v suchu. Jenže jak to máte udělat, když nemáte patent na počasí a letní parna často střídají bouřky nebo vydatné dešťové srážky?

Abyste sklízeli krásné zdravé jahody, je potřeba se všemi prostředky bránit plísni. Zdroj: Shutterstock

Co udrží jahodníky v suchu?

Zahradníci (a zejména pěstitelé jahod) proto na nic nečekají a věnují se prevenci. Většina z nich dává pod jahodníky netkanou textilii nebo vystýlá sazenice slámou či dřevovlnou z borového dřeva. Cíl je jasný – oddělit rostlinku od vlhké půdy. Má to hned několik důvodů.

Zaprvé: Dřevovlna schne rychleji než hlína, proto je alespoň nějaká šance, že jahodník se plísni vyhne.

Zadruhé: Vlhkost se drží u rostliny, to znamená že případný plevel nemá vláhu, a tudíž roste jen pomalu.

A do třetice: Drsnější povrch slámy nebo dřevovlny dávají stopku slimákům. Takže je docela možné, že vám zbyde i dost jahod na ovocné knedlíky či koláč.

Papírové krabice nevyhazujte, využijte je jako mulč pod jahody. Zdroj: Shutterstock

Trik s papírovými krabicemi

Pokud nemáte po ruce netkanou textilii, ani dřevovlnu nebo slámu, pohodlně si vystačíte s papírovými krabicemi, které by jinak putovaly do kontajneru. Krabice složte naplocho, odstraňte z nich případné plastové pásky a izolepu a obložte a vypodložte jimi jahodníky, stejně jako byste to udělali s netkanou textilií nebo slámou. Kartonový papír splní stejnou funkci, ochrání plody před přílišnou vlhkostí, zabrání růstu plevele a papír se postupně v záhonu rozloží, čímž poslouží i jako mulč.

Zahradníci (a zejména pěstitelé jahod) na nic nečekají a věnují se prevenci. Většina z nich dává pod jahodníky netkanou textilii nebo vystýlá sazenice slámou či dřevovlnou z borového dřeva. Stejně však můžete využít i nepotřebné papírové krabice. Zdroj: Profimedia

Můžete na to jít i chemicky, ale pozor!

Pokud chcete mít alespoň 90 % jistotu, že vaše jahodníky nepodlehnou plísni šedé, sáhněte po chemickém postřiku. Tuhle „zbraň“ můžete použít i v době, kdy rostlinka kvete nebo se na ní zelenají první plody. Jak na to? Postřikem ošetříte celou sazenici, tedy i včetně „srdíček“. Poté nezapomeňte vyhlásit třídenní jahodové embargo. Během této doby nesmíte plody sklízet, natož konzumovat!

Pokud chcete mít alespoň 90 % jistotu, že vaše jahodníky nepodlehnou plísni šedé, sáhněte po chemickém postřiku. Tuhle „zbraň“ můžete použít i v době, kdy rostlinka kvete nebo se na ní zelenají první plody. Zdroj: Profimedia

Vybírejte otrlejší odrůdy na svou zahradu

Pokud vám šedá plíseň nedá spát, zvažte i druh jahod na své zahradě. Některé z nich jsou vůči plísním náchylnější, jako je třeba odrůda Senga Senga. Naopak mezi odolnější typy jahod patří Zefyr, Karmen, Korona, Elvira, Elsanta nebo Redgauntlet. Snažte se sazenice sázet ve větších rozestupech, aby záhon byl vzdušnější a nevznikal tak důvod k další vlhkosti a k šíření plísně.

Zralé jahody průběžně otrhávejte, aby je nenapadla plíseň. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.ireceptar.cz