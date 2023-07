Co byste teď po sklizni měli udělat s jahodníky: Většina lidí to neví

Také už sbíráte na zahradě poslední uzrálé jahody? Po úspěšné sklizni byste se měli postarat i o rostliny jahodníků. Tato péče se vám totiž zcela jistě vyplatí!

Pokud jste již zužitkovali všechny jahody a zůstal vám na zahradě jen záhon plný rostlin, nenechávejte ho bez povšimnutí. Jahodníky potřebují vaši náležitou péči i nadále. Co vše pro ně můžete po sklizni udělat?

Proč se postarat o jahody po odplození

Pokud si chcete v další pěstitelské sezóně užít opět bohaté a kvalitní úrody jahod, měli byste zhruba 2 týdny po sběru jejich rostliny řádně ošetřit. Záleží na jejich stáří. Podle toho se odstraňují buď rozrostlé šlahouny, plevel, možná nastýlka, anebo je potřeba záhon zrušit a naplánovat nový.

Odřežte šlahouny a připravte si sazenice

Díky důkladnému odstranění dlouhých výhonků zabráníte zbytečnému vyčerpání a oslabování jahodových trsů. Z odřezaných šlahounů s novými sazenicemi si zároveň připravte výsadbové rostliny. Vybírejte však vždy jen zdravé, dostatečně silné trsy a nikdy nepoužívejte poslední výhony na konci šlahounu. Nejkvalitnější jsou ty, jež rostou nejblíže mateční rostliny. Následně sazenice předpěstujte na záhonu ve sponu 8 x 8 cm a do této půdy přidejte rašelinu. Přesaďte je však až koncem července či počátkem srpna na dobře vyhnojený záhon.

Zbavte jahodníky plevele

Ve stávajícím záhonu byste měli po sklizni jahod nakypřit půdu a také odstranit prorůstající nežádoucí plevel. Udělejte to nejdéle 3 týdny po posledním sběru. Rostliny tím značně povzbudíte a podpoříte, protože nebudou ochuzeny o živiny, který by jim plevel značně odebíral. Pokud jste využívali nastýlku, začněte čištění záhonu tím, že ji pečlivě vyhrabete a vyvezete.

Záhon obnovujte po třech letech

Pro dobrou úrodu je také potřeba jahodový záhon obnovit nejlépe jednou za tři roky. Nejvíce totiž plodí dvouleté jahodníky, třetí rok již rostliny slábnou, ztrácejí svou sílu a jsou méně odolné nemocem a škůdcům. Proto po třetí sklizni vyměňte staré rostliny za nové.

Jedno a dvouleté jahodníky zastřihněte

V případě, že pěstujete jahodníky první nebo druhý rok, měli byste rostlinám po sklizni odstranit staré listy. Buďte však opatrní v místech kolem srdíčka rostliny, abyste jej nepoškodili. Do konce sezóny obrostou jahodníky novými listy a celkově je tak zmladíte. Pokud pěstujete stáleplodící odrůdy, u těch listy nestříhejte. Jejich listy by se nestihly obnovit a rostliny by tak nebyly dostatečně připravené na mráz.

Dodejte jahodníkům živiny

Po celé sezóně jsou jahodníky poměrně vyčerpané, jelikož daly všechnu energii a živiny do květů a plodů. Dopřejte jim proto hnojivo bohaté na fosfor či draslík. Skvěle například fungují obyčejné slepičince. Zalijte 1 až 2 slepičí výkaly vodou a nechte je tak dva týdny kvasit. Poté hnojivo nařeďte vodou v poměru 1:10 a použijte jako výživnou zálivku.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.izahradkar.cz, www.ceskestavby.cz