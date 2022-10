Jak připravit na zimu jahody na záhoně i v květináči. Je to snadné

Chuť domácích jahod je k nezaplacení. Jak si zaručeně udržet hojnou úrodu i na další léta? Dbejte na správné zazimování jahodníků, které je jednoduché a za chvilku hotové. Rostliny vám za ně příští rok poděkují!

Abyste v červnu měli opět na svých rostlinách mnoho jahod, je potřeba, abyste jim nyní věnovali svou pozornost. Zazimování není nijak složité na práci, ani na čas. Jedná se o běžné úkony, které jahodníku prospějí a ochrání ho před zimními mrazy.

Zbavte se plevele

Nejdříve byste měli vyčistit okolí jahodníků od nežádoucího plevele. Jestliže pěstujete jahody na černé textilii, tak postačí, když vyplejete otvory, ve kterých jahody rostou. Dbejte také na to, aby na textilii nebyla žádná nečistota, tráva, spadané listí či hlína. Plevel se totiž dokáže uchytit i na malém množství zeminy, načež byste ho museli vytrhávat ze samotné textilie, a to už je práce na delší dobu. Jak správně zazimovat jahodníky, se můžete podívat ve videu:

Správné zastřihání a zbavení listů

Z rostlin odstraňte staré, nemocné a uschlé listy. Pomocí zahradnických nůžek ustříhněte také květní výhony, jelikož plody už stejně nestihnou dozrát. Pokud jste neprovedli radikální střih hned po sklizni, tak to učiňte nyní. Do poloviny října máte čas, poté už by střih mohl být riskantní, jelikož srdce jahodníku nestihne obrůst a pro mrazíky zůstane příliš odhalené. Jahodníky sestříhejte do výšky 5 centimetrů, ovšem ne méně, mohlo by dojít k nenávratnému poškození rostliny.

Jahody sázené v srpnu a září takto vůbec nestříhejte. Zdroj: Profimedia

Na podzim přihnojte

Aby rostliny byly dostatečně silné na zimní období, je potřeba, abyste jim na podzim dopřáli dobrou výživu. Vhodné jsou tzv. podzimní hnojiva, která obsahují především draslík, fosfor a vápník, přičemž jsou chudší na dusík. Hnojení proveďte do konce října, kdy mají jahodníky ještě stále schopnost všechny důležité živiny zpracovat.

Pokračování zálivky na podzim

Mnozí si myslí, že koncem léta končí i samotná zálivka. To ovšem není pravda. V zalévání pokračujte i v podzimním období do příchodu prvních mrazíků. Pokud bude zima teplá a suchá, pak občas jahodníky rovněž zalijte.

Zálivka je pro jahodníky důležitá i na podzim a v zimě. Zdroj: Shutterstock

Jahodníky musí být v teple

Aby měl jahodník hojnou úrodu i příští rok, je potřeba ho přes zimu udržovat v teple. Nejdříve nahrňte zeminu na krčky rostlin, díky čemuž se k nim mráz nedostane. Poté je obklopte slámou či kompostem. V případě silných mrazů přikryjte jahodníky chvojím nebo bílou textilií, která umožní světlu proniknout k rostlinám. Jestliže pěstujete jahodníky na černé textilii, tak máte o starost méně. Ta totiž přitáhne sluneční paprsky, které záhon prohřejí.

Zdroje: hobby.instory.cz, dumazahrada.cz, zahradkaruvrok.cz