Jak ochránit jahody před kosy a jinými ptáky: Chytrý trik s víčky od PET lahví

Jahody právě dozrávají a strach o úrodu je oprávněný. Kromě zrádných slimáků či mravenců si na sladkých plodech rádi pochutnávají i ptáci. Jak je od jahodových záhonů odradit?

Snad každý zkušený zahrádkář má svou vlastní metodu nebo více metod, jak od jahodových záhonů dostat co nejdál veškerou havěť, která může celou úrodu zničit za krátkou chvíli. A nejedná se jen o jahody, ptáky láká i jiné sladké ovoce, jako jsou borůvky, rybíz, třešně a další.

CD nevypadají sice příliš hezky, svůj účel však splní. Zdroj: Shutterstock

Cédéčko či strašák

Jedním z triků je rozvěsit po zahradě fáborky z alobalu. Jejich šustění prý ptactvo spolehlivě odradí. Někdo zase nedá dopustit na zavěšené kompaktní disky, které se ve větru pohybují a také způsobují nepříjemné odlesky. Kreativnější pěstitelé staví na zahradu strašáky různých podob a velikostí.

Na ochranu vyvýšených záhonů s jahodami využijte jemné pletivo. Zdroj: Profimedia

Ochranné sítě a pletivo

Praktickým a oblíbeným pomocníkem jsou i plastové ochranné sítě, většinou v zelené barvě, aby splynuly s rostlinami. Vybrat si můžete rozměr, který vám vyhovuje, sítě pořídíte za pár stovek, takže investice není zase tak vysoká. Síť ochrání před špačky, kosy a jinými ptáky. Jsou vhodné i na vinnou révu. Můžete použít také jemné pletivo na rámech, hodí se především na vyvýšené záhony.

Stačí pár červených víček a úroda jahod je zachráněná! Zdroj: Andrea Melenová

Trik s víčky od plastových lahví

Funguje i chytrý trik s víčky od plastových lahví. Musí však mít červenou barvu, stejnou jako jahody. Mezi jahodové keříky umístěte pár červených víček, která mlsné ptáky dokonale zmatou. Budou totiž přesvědčeni, že se jedná o červenou jahůdku, ale když do domnělého plodu klovnou, zjistí, že o jahodu nejde. To je pak navždy odradí od vašeho záhonu, prostě si v mysli zakódují, že to červené, co u vás roste, není k jídlu.

Červená víčka od PET lahví rozložte na rostliny jahod. Zdroj: Andrea Melenová



