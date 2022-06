Kdy šlahouny jahodníků odstranit, a kdy je naopak ponechat? Má to svá pravidla

V období, kdy dozrávají jahody, byste neměli zapomenout i na péči o jejich šlahouny. Je potřeba je ořezávat? A když, tak jak? Máme pro vás pár užitečných tipů.

Jahodníky dnes najdete téměř v každé zahrádce, pěstuje je opravdu skoro každý. Jsou nenáročné a při správné péči nebudete stíhat sbírat jejich sladké plody. Jahody obsahují cenný vitamin C a mají nízký obsah kalorií. Skladováním však ztrácejí na kvalitě, a proto by se měly konzumovat čerstvé, co nejdříve po utržení. Jahodníky se velice rychle množí za pomocí šlahounů, ale ne vždy je dobré tyto části na rostlinách ponechat.

Jak na bohatou úrodu

V případě, že chcete dosáhnout opravdu bohaté sklizně s kvalitními velkými plody, měli byste šlahouny nejméně dvakrát za sezónu ostříhat. Nejprve hned na jaře, v době počátku vegetačního období. Díky tomu nebude rostlina vyčerpávat svou energii k růstu vegetativních rozmnožovacích orgánů, ale vloží ji do tvorby plodů.

V případě, že byste to neudělali, úrody se také dočkáte, ale jahody budou malé a téměř bez chuti. Další kultivaci rostliny byste měli provést hned po sklizni. Šlahoun je vždy dobré odstranit vydezinfikovanými ostrými zahradnickými nůžkami, aby nedošlo k nákazám a ke zbytečnému vytržení celé rostliny.

Šlahouny ponechte jen v případě rozmnožování

Každé tři až čtyři roky ztrácejí jahodníky svou plodnost, a proto je potřeba je obměnit. V této fázi si nejsilnější odnože na rostlinách ponechte, ale všechny ostatní odstřihněte. Šlahouny, které si budete chtít zachovat, si vyberte už během června a odstraňujte z nich všechny květy. Budou se díky tomu soustředit pouze na tvorbu dceřiné zeleně. Na konci sezóny bude stačit nové rostlinky z výhonků zasadit.

Nové sazenice z výhonků

Budoucí sazenice jahod se většinou dostatečně vyvíjejí už během srpna, kdy je budete moci začít přesazovat. Zhruba 14 dní předem byste měli ještě na záhonu odstřihnout šlahoun vedoucí k mateřskému keři, aby mladé jahodníky nezažily takový šok. Zároveň se vám díky tomu ujmou nové sazenice mnohem rychleji. Při vysazování nových jahod dodržujte vzdálenost 20 až 25 cm, aby měly dostatek prostoru k růstu.

Dopřejte novým sazenicím hnojivo

Jakmile budete mít připraven nový záhon s mladými jahodníky, dostatečně ho zalévejte. Nezapomeňte také na dodávku minerálního hnojiva v nízké koncentraci. Nové sazenice můžete sázet většinou již v období od konce července do začátku září. V případě chladnějších oblastí je můžete přesadit i dříve, aby mladé rostlinky mohly dobře zakořenit a lépe tak přečkat celou zimu.

Tip na závěr

Jestliže mají vaše jahodníky jakýkoliv zdravotní problém, je lepší se nesnažit o vlastní výsadbu. V tomto případě si raději pořiďte nové sazenice.

