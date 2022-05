Chcete mít letos vlastní jahody? Je nejvyšší čas je vysadit!

Na jahodách z vlastní zahrádky si jistě rád pochutná každý. Už jen pro ten pocit, že jsme je svými vlastními silami vypěstovali. Chcete si takové jahody užít i letos? Tak to máte ten nejvyšší na jejich vysazení!

Valná část lidí, zejména dětí, se na jahody těší celou zimu. Ano, jahody se dají zakoupit v obchodech i v zimním období, ale chuť se nedá s těmi ze zahrádky naprosto srovnávat. Tyto „zimní“ jahody k nám přicestovaly z dalekých zemí, kde je kladen důraz hlavně na dobré přepravní podmínky (pevnost jahody) a barvu. Chuť je jaksi přesunuta na druhou kolej.

Jestliže jste na podzim nestihli jahody vysadit, máte jedinečnou příležitost tak učinit! Pro jarní výsadbu se používá tzv. frigo sadba, která je buď volnokořenná nebo zakořeněná v kontejnerech.

Nejlepší jahoda je ta, kterou si vypěstujete sami. Zdroj: Profimedia

Vyberte správnou odrůdu

Určitě vybírejte mezi druhy, které jsou určeny pro přímý prodej a ne pro velkoobchodní účely. Je mezi nimi opravdu veliký rozdíl v chuti! U jahod k přímému prodeji je sice minimální doba skladování, ale posuďte sami - skladování není potřeba, protože jahody se domů většinou ani nedostanou.

Je samozřejmě na vás, kterou odrůdu vyzkoušíte. Zde je několik těch nejméně náročných a chuťově dobrých:

Karmen, Bounty, Tenira – všechny tři odrůdy chuťově připomínají lesní jahody

Dukát, Mara de Bois (převislé), Lambada (středně raná odrůda) nebo Korona (středně raná odrůda)

Kam s nimi

Jahody lze pěstovat jak na zahrádce, tak v nádobách na balkoně či terase. Milovník čerstvých jahod zajisté bude na zahradě mít pyramidu, kam se jahody nejpohodlněji sází a odkud se dobře sklízí. Pyramida není žádnou horkou převratnou novinkou, používá se již pěknou řádku desetiletí. Na pěstování jsou nejvhodnější jihovýchodní svahy, kde je dobrý rozptyl světla. Na záhon by nemělo moc foukat.

Před vložením sazenic do země dbejte na to, aby jahody měly silný kořenový krček a alespoň 2 listy.

Příprava zeminy

Než se do výsadby jahod pustíte, nachystejte pro sazeničky půdu, přeci jen si v ní budou pár let lebedit. Půdu dobře prokypřete a promíchejte ji s dobře vyzrálým kompostem. Za nejideálnější půdu pro jahody se považuje hlinitopísčitá s dostatkem humusu a mírně kyselou reakcí.

Méně bujné odrůdy sázejte ve vzdálenosti 20 cm. Zdroj: Profimedia

Výsadba jahod

Pro sazeničky si nachystejte dolíky přibližně 15 cm hluboké, stejně tak široké. Dbejte na to, aby srdéčko (umístěno nad kořenovým krčkem) rostliny nebylo zaházené hlínou! Ale myslete i na to, že srdéčko nesmí zase moc čouhat ven. Prostě musí být umístěno tak akorát.

Jahody, které nejsou moc bujné, sázejte ve vzdálenosti 20 cm v řádku. Bujnější rostliny vysázejte od sebe 30 – 40 cm.

Frigo sadba, co to je?

Jedná se o sazeničky, které byly vyjmuty ze země v prosinci, když má rostlinka už vyšší množství škrobových látek. Jde pouze o rozsáhlý kořenový systém, na rostlince listy nehledejte. Poté jsou rostliny uloženy do fólie a tímto způsobem jsou skladovány v chladicích boxech při teplotě mínus jeden až dva stupně. Takto vydrží v pohodě až do jara, kdy se už jen pomalu rozmrazí a za 3 - 4 týdny vyrostou jahody do krásných sazenic.

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, zahradkarskaporadna.cz, prima-receptar.cz