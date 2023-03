Takto vysazují na jaře jahody profesionálové. Podívejte se

V případě, že jste na podzim nezasadili jahody, je jaro dalším obdobím, kdy se do výsadby můžete pustit. A nebojte se, úrody se samozřejmě dočkáte už letos. Pokud se budete držet rad odborníků, jistě bude bohatá a náležitě sladká.

Jahody se pěstují přibližně od 16. století a populární jsou dodnes. Patří k nejoblíbenějším letním plodům, které mají nejen skvělou chuť, ale zároveň jsou i zdravé. Obsahují velké množství vlákniny, vitamínů, bílkovin, minerálů a mají stravitelné cukry. Užitečné jsou i odvary z jahodníkového listí. Proto by jahody neměly chybět na žádné zahradě.

Důležitý je už výběr sazenic

Pokud chcete dosáhnout úspěchu v pěstování jahod, dbejte už na samotný výběr kvalitních sazenic. Zdravá sazenička by měla mít srdéčko, kořenový krček, starší i mladé kořeny a pár listů. Určitě by neměla být suchá, skvrnitá nebo mít zaschlé konce listů.

Zohledněte vždy klimatické podmínky, v nichž budete jahodníky pěstovat, a podle toho vyberte odpovídající odrůdu. Rozhodovat se můžete mezi odrůdami, které se liší plodností, a to z jednouplodících nebo remontantních a měsíčních, které plodí opakovaně několikrát za sezónu.

Pokud chcete dosáhnout úspěchu v pěstování, dbejte už na samotný výběr kvalitních sazenic.

Sazenice vyžadují před výsadbou péči

Jakmile si sazenice přinesete domů, ponořte jejich kořeny na chvíli do studené vody, a pak je obalte prodyšným materiálem. Na několik dní je takto uložte na chladné vlhké místo, kde nehrozí průvan. Stejně tak byste měli sazenice ošetřit proti fytoftorové hnilobě kořenů.

Připravte adekvátní záhon

Pěstování jahod není nic složitého, jen rostliny vyžadují ke zdárnému růstu určité podmínky. Zaměřte se na dobré prokypření půdy minimálně do hloubky 20 cm. Jahodám nejvíce vyhovuje živná, hluboká, vlhká, a přitom dobře propustná půda s mírně kyselým až neutrálním pH.

Hlinitopísčitá půda by měla také obsahovat dostatek humusu a živin, proto není od věci přidat v době výsadby rašelinový substrát a promísit jej se stávající zeminou. Jahodníkům vyhovují slunná místa, kde nehrozí průvan. Záhony také perfektně odplevelte.

Sazenice je možné vysazovat nejen do řádků, ale i do hrůbků, kobercově i pyramidově, kdy ušetříte místo. Zdroj: Shutterstock

Jak na výsadbu jahod?

Na záhoně si připravte jamky, které by měly být zhruba stejně hluboké a široké, a to kolem 10 až 15 cm. Až do nich budete sazenice vkládat, nemělo by být nikdy srdíčko pod zemí, ani příliš nad zemí. Umístěte rostlinu tak, aby koukal krček.

Jakmile sazenici usadíte, zasypte ji zeminou, měla by sedět pevně v záhonu. Celý osázený záhon zalijte a na pravidelnou zálivku myslete po celou sezónu. Jahodníky totiž vyžadují hodně vláhy, ale nikdy nesmí dojít k přemokření.

Sazenice je možné vysazovat nejen do řádků, ale i do hrůbků, kobercově i pyramidově, kdy ušetříte místo. Spon se pak liší podle zvolených odrůd. Pomaleji rostoucím sazenicím postačí něco kolem 20 cm, středně rostoucím 30 cm a bujně rostoucím byste měli dopřát tak 40 cm. Jednotlivé řádky by měly být tak 50 až 70 cm od sebe, jahodníky se vám tak budou lépe ošetřovat i sbírat.

