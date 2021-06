Jak a kdy prořezávat stromy? Dokonalý návod pro začátečníky

Stromy jsou dominantou každé zahrady, ať už se jedná o ty ovocné, nebo okrasné. A ani stromy nejsou zcela bezúdržbové, naopak ke své prosperitě potřebují péči. Ta zahrnuje také prořezávání. Přinášíme jednoduchý, ale funkční návod k odlehčení a ozdravění každé stromové koruny.

Stromy jsou součástí každé zahrady, ať už od nich očekáváme blahodárný stín, majestátní ozdobu či úrodu šťavnatého ovoce. Ale aby nám skutečně přinášely bohatou úrodu, případně svojí krásou zdobily náš pozemek dlouhá léta, musíme jim také věnovat náležitou pozornost. Obzvlášť vzrostlé stromy někdy budí dojem, že jsou zcela samostatnými organismy a bez naší péče se obejdou, ale opak je pravdou. Kromě zalévání, případně přihnojování stromy potřebují i prořezat. K tomu budete potřebovat kromě základní zručnosti už jenom ostré zahradnické nůžky a pilku. V případě vysokého stromu, na který nestačí ani štafle či žebřík, případně pokud se budete cítit bezpečněji při práci ze země, se hodí teleskopický prořezávač. Řez obecně by měl vždy odstranit nadbytečné či křižující se větve a také zkrátit ty příliš dlouhé.

Prořez ovocných stromů zajistí bohatou úrodu ovoce

U ovocných stromů má prořez výrazný vliv na produkci ovoce. Prosvětlí korunu, což podporuje plodnost stromu, neboť mu to umožní nést ovoce v celé koruně, a naopak potlačuje růst cizopasných mechů a hub. Pokud by strom nebyl prořezaný, koruna uvnitř by byla příliš hustá, přes přerostlé větve by se dovnitř koruny nedostalo sluneční světlo, a nejenže by stromu více hrozila hniloba či cizopasníci, ale strom by plodil prakticky jen po obvodu. Správně provedeným prořezem tedy zvětšíte svoji úrodu.

U ovocných stromů se provádějí tři druhy řezů Zdroj: Shutterstock

Prořez se může provádět ve dvou obdobích – jednak na konci zimy, v předjaří, tento prořez povzbudí tvorbu nových výhonů, a pak v létě po sklizni, kdy se zkracují příliš dlouhé větve nebo odstraňují nepotřebné větve, výsledkem je pak příští rok bohatší úroda. Jabloně, hrušně, třešně a višně se dají prořezávat v obou obdobích, zatímco broskve, meruňky, švestky ocení letní termín.

U ovocných stromů se provádějí tři druhy řezů – výchovný, který se provádí zhruba ve čtyřech či pěti letech života stromku a jeho cílem je pěkně vytvarovat korunu, u vzrostlých plodných stromů se provádí udržovací řez, který udržuje rovnováhu mezi růstem stromu a jeho úrodou, a na starší stromy se aplikuje řez zmlazovací, který stromu prodlouží životnost, zkvalitní úrodu a znovu nastartuje jeho růst.

U okrasných stromů prořez podpoří jejich estetickou funkci

Okrasné stromy nejsou na prořez tak náročné jako ty ovocné, ale taky ho dokážou ocenit. U stálezelených stromů, jako jsou například jehličnany, stačí u mladých stromků odřezat nevhodně umístěné větve. Cílem je, aby větve byly rovnoměrně rozloženy na všechny strany. Naopak v případě starých, mohutných solitérních stromů je někdy namístě i ošetření odborníkem. V každém případě je u takových stromů potřeba odstraňovat případné poškozené větve a občas prořezem prosvětlit korunu. Strom je nutné kontrolovat také z důvodu případné hniloby, která se často objevuje v úžlabí větví. Napadené části je potom nutné odstranit, aby se hniloba dále nešířila, a zajistit, aby se ve stromě nezadržovala voda.

U stálezelených stromů, jako jsou například jehličnany, stačí u mladých stromků odřezat nevhodně umístěné větve Zdroj: Krasnikova Kat / Shutterstock.com

U opadavých stromů s rozložitou korunou a stromů s převislými větvemi je důležité, když strom doroste do žádoucí výšky, odříznout vedoucí výhon, v dalším roce je pak potřeba odstranit vzhůru rostoucí výhony, které by mohly nahradit původní hlavní stonek. V případě, že strom tvoří do šířky rostoucí větve, můžete odstranit i větve, které rostou příliš nízko.

U opadavých stromů s jediným hlavním kmenem, jako jsou třeba břízy nebo topoly, je potřeba nepoškodit vedoucí výhon, který směřuje přímo vzhůru. Proto odřezávejte od této báze jen slabé vedlejší větévky.