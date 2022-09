Co sklidit, než přijde mráz, a kterou zeleninu na zahradě nechat až do zimy

Máme radost, když nám toho hodně dozraje, ale také, když sklizená úroda dlouho vydrží. Dodržíme-li základní principy sklizně a skladování, nemusí to být tak obtížné.

Co sklidit, než přijde mráz?

Rajčata, lilky a papriky bychom měli sklízet dobře vybarvené, tedy vyzrálé. Dozrávající plody proto necháme venku tak dlouho, jak nám to jen počasí umožní. Jakmile však přijdou mrazíky, teplomilnou zeleninu zničí. Před těmi nejlehčími ji můžeme ochránit důkladným obalením netkanou bílou textilií – především pokud z ní vytvoříme stany, které zachytí teplo nastřádané v půdě, případně zdi. Pokud ještě přijde teplé období, ochrana se vyplatí. Ovšem plody, které již dorostly, ale ještě se nevybarvily, dozrají i v teple domova. Nejlépe v kartónové krabici, do níž vložíme i několik hrušek nebo jablek, která díky vylučování etylénu dozrávání uspíší. (Pokud byly plody skutečně dorostlé, bude jejich chuť dobrá, i když vyzrálým na slunci se nevyrovná.)

Před příchodem prvních mrazíků je třeba sklidit i dýně Zdroj: Shutterstock.com

Před příchodem prvních mrazíků je třeba sklidit i dýně a melouny, které sbíráme rovněž plně vyzrálé, v době, kdy zasychá stopka. Tu u plodu ponecháme, čímž zvýšíme jeho trvanlivost při skladování. Obzvláště většina dýní vydrží dlouhé měsíce, pokud je skladujeme na suchém místě.

Mráz nesnesou ani cukety a okurky. U nich sklízíme plody naopak nezralé, což může být výhodou. Dlouhodobě je skladovat nelze, ale v lednici pár dní vydrží. Jestliže bychom nechali cukety vyzrát, budou podobně trvanlivé jako dýně – houbovitou dužinu takových plodů má však v oblibě jen málo strávníků, ačkoli je lze zpracovat rozmanitě. Stejně jsou na tom fazolky pěstované pro sklizeň nezralých lusků. Ty lze, na rozdíl od okurek a cuket, velmi snadno zamrazit, aniž by utrpěla jejich chuť a konzistence (dokonale to zajistí blanšírování, tedy kratičké ponoření do vroucí vody a poté rychlé zchlazení).

Zimní odrůdy jablek a hrušek určené ke skladování sklízíme dobře vyzrálé, ale nepřezrálé – v době, kdy jim začnou hnědnout jádra.

Pór se vyrovná i se silnějšími mrazy Zdroj: Shutterstock.com

S otužilou zeleninou nemusíme spěchat

Hrášek je oproti fazolkám otužilý a lehký mrazík ho nezničí. Rovněž saláty, špenát, endivii i čekanku můžeme na záhonech ponechat, dokud nepřijde silnější mráz. Sklizeň prodlouží ochrana netkanou bílou textilií. Čínské zelí vydrží bez újmy až –6 °C. Podobně i brokolice, tuřín a cibule snesou lehčí mráz.

Mrkev, pastinák, křen i černý kořen pod nastýlkou z listí či slámy zůstávají kvalitní i po příchodu silnějších mrazů. Můžeme je sklízet po celou zimu, pokud ovšem nenapadne sníh nebo půda nepromrzne. Alespoň část úrody proto sklidíme a uložíme do chladného sklepa, nejlépe do mírně navlhčeného písku.

Kadeřavé kapustě zima nevadí a po přejití mrazem je dokonce chutnější. Podobně i pór a růžičková kapusta se vyrovnají i se silnějšími mrazy.

