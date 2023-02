Jak a kdy vysévat rajčata: 7 zásadních pravidel pro maximální sklizeň

Není nad to vypěstovat si vlastní zeleninu ze semínka! Její chuť je mnohem výraznější než z obchodu a neobsahuje žádné chemikálie. Nejenže vás vyjde pěstování levněji, ale také budou rostlinky mnohem silnější a kvalitnější. Připravte si proto semena rajčat a můžete začít!

Pěstování plodové zeleniny má v Čechách velkou tradici a zahrádkáři si s oblibou i sami předpěstovávají sazenice. Není to nic náročného, co byste nezvládli i vy. Sice vám to zabere trochu času a úsilí, ale výsledek za to rozhodně stojí! Předpěstované sazenice doma jsou mnohem odolnější vůči případným chorobám a plísním, které rajčata velmi často postihují, a proto se budete moct těšit z maximální úrody!

Kdy je správný čas na výsev rajčat?

Koncem února a začátkem března je ideální čas na výsev rajčat. Jestliže je budete chtít poté vysazovat do skleníku nebo fóliovníku, začněte vysévat již v únoru. Pro vysazování do volných záhonů naopak začněte vysévat semínka rajčat až v prvním týdnu v březnu.

Tajemství čerstvých semen

Pro začátek pěstování rajčat od semene je důležité, abyste věděli, že čím starší jsou semínka, tím jejich pravděpodobnost vyklíčení klesá. Proto před výsevem zkontrolujte datum na obalu. Pokud jste totiž semínka kupovali již před nějakou dobou a našli jste je teď na dně šuplíku, raději kupte semínka nová, u kterých budete mít jistotu, že vám vzejdou.

Čerstvá semena rajčat vedou k zaručenému úspěchu vyklíčení. Zdroj: profimedia.cz

Urychlení klíčení semen rajčat

Pokud budete chtít urychlit klíčení semínek, namočte je 12 až 48 hodin před výsevem do vlažné vody. Díky tomu se vyplaví inhibitory klíčení, které zabraňují vyklíčení semínka ve volné půdě, dokud nepřijde první jarní déšť. Mějte semena neustále ponořená pod vodou a průběžně je promíchávejte, aby se voda prokysličila.

Vysévání rajčat do truhlíku

Na výsev použijte substrát pro výsev a množení, který je kvalitní a sypký. Nasypte substrát do květináče nebo truhlíku, zarovnejte a rozmístěte semínka tak, aby měla okolo sebe dostatek místa. Poté zakryjte slabou vrstvou zeminy, okolo půl centimetru. Nakonec truhlík zalijte a umístěte na slunné stanoviště s teplotou nad 22 °C.

Trik s potravinářskou fólií

Další trik, jak urychlit klíčení semen, je pomocí potravinářské fólie nebo tabulky skla. Tou stačí přiklopit truhlík se semínky, díky čemuž bude uvnitř větší teplo i vlhkost, které jsou pro klíčení semen nezbytné. Jednou denně fólii nebo sklo odkryjte, aby měly klíčky také dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Sazenice rajčat můžete přesadit do venkovních záhonů klidně až ke konci května. Zdroj: Profimedia

Přesazování malých sazenic

Po 1-2 týdnech semínka rajčat vyklíčí, což bude signál pro přepíchání do sadbovačů. Po dalších 3-4 týdnech sazenice opět přesaďte do větších květináčů se zahradnickým substrátem. Zasadit je můžete i do obyčejných kelímků od jogurtu. Přesazené sazenice uchovávejte při teplotě do 15 °C a jednou za dva týdny přihnojte. Samozřejmě nezapomínejte ani na slabší pravidelnou zálivku.

Postupné otužování

Jakmile budou sazenice rajčat větší, můžete začít s mírným otužováním. Při venkovních teplotách okolo 10-15 °C je přesuňte na balkon nebo za okno. Sazenice přesazujte až v polovině května, kdy už nehrozí poškození mladých rostlin rajčat případnými přízemními mrazíky.

