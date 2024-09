Nechcete se nechat připravit o poslední úrodu této sezóny? Poradíme vám, jak účinně bojovat na podzim se škůdci hmyzem.

Zeleninové zahrádky jsou plné plodů ještě na sklonku léta a na podzim. Bohužel, i v tuto dobu hrozí riziko napadení škůdci, kteří jsou stále aktivní, anebo mají právě svou dobu. Pokud neholdujete chemickým prostředkům na jejich hubení, vsaďte na pomoc přírody a nalákejte na zahradu užitečný hmyz. Pěstujte na zahradě pozdně kvetoucí rostliny, kopr, mátu nebo hřebíček a rozmístěte po prostoru hmyzí domečky.

Jak pomoci zahradě užitečným hmyzem? Podívejte na toto YouTube video na kanálu OBI Česko:

Zdroj: Youtube

Proč využít sílu přírody

Boj proti škůdcům pomocí užitečného hmyzu je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také velmi efektivní. Dravý hmyz přirozeně reguluje populaci škůdců a přispívá k vyváženému ekosystému vaší zahrady. Kterých škůdců se můžete v tuto dobu obávat a který hmyzí přítel vám pomůže s jejich likvidací?

Mšice

Známé mšice otravují na zahradě vlastně téměř po celou pěstitelskou sezónu, a to až do pozdního podzimu. Rostlinu postupně vysají a následně poškodí tak, že stagnuje v růstu i plození. Vhodnou přírodní ochranou je násada parazitické vosičky, slunéčka sedmitečná, zlatoočka, pestřice a zavíječi.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Molice jsou oblíbenou potravou dravých ploštic, parazitických vos a mnoha druhů mušek.

Molice

Dalším častým škůdcem jsou molice. Bílé mušky se štíhlým bílým tělem a křídly se většinou vyskytují na spodní straně listů rostlin a stejně jako mšice se živí rostlinnými šťávami a zároveň přenášejí nejrůznější houbové, plísňové nebo bakteriální choroby. Molice jsou oblíbenou potravou dravých ploštic, parazitických vos a mnoha druhů mušek.

Třásněnky

Jakmile napadnou rostlinu třásněnky, poznáte to podle stříbřitých až bílých třpytivých skvrn na listech a drobného trusu na jejich spodní straně. Larvy mají bělavou nebo nažloutlou barvu, později se zabarví do tmavě hnědého až hnědočerného odstínu. Dorůstají do velikosti cca 1 až 3 mm a postupně se jim vyvinou úzká dlouhá křídla. Stejně jako předchozí škůdci rostliny ničí vysáváním. K přirozeným nepřátelům třásněnek patří dravý hmyz a parazitické vosičky.

close info shutterstock.com zoom_in U nás se na podzim často vyskytuje kněžice mramorovaná neboli Halyomorpha halys, pocházející původem z Asie.

Kněžice

Tento škůdce je také známý pod lidovým názvem “smradlavý brouk”. Svou nepříliš sympatickou přezdívku si tento hmyz vysloužil kvůli zapáchající tekutině, kterou v případě ohrožení uvolňuje. Kněžice patří do velmi rozsáhlé skupiny hmyzu s názvem „ploštice“, které čítají více než 40 tisíc druhů.

Mají různá zabarvení, většinou v odstínech hnědé, červené a tmavě zelené s různými skvrnami. U nás se na podzim často vyskytuje kněžice mramorovaná neboli Halyomorpha halys, pocházející původem z Asie. V posledních letech je nejen v Evropě, ale i v Severní Americe považována za značně invazní.

Kněžice procházejí několika fázemi vývoje, konkrétně vajíčkem, nymfou a dospělcem. Některé druhy dravých ploštic a zlatoočka se živí vajíčky i dospělými jedinci kněžic. Skvělou prevencí je i správná biodiverzita v zahradě, kterou pravidelně navštěvují ptáci, které tento druh škůdce úspěšně likvidují.

Zdroje: www.gardentech.com, www.jarabak.cz, www.zahradkarskaporadna.cz