Válečné strategie našich předků při boji s mravenci. Fungovaly nebo byly směšné?

Mravenci jsou téměř všude. V přírodě jsou nesmírně užiteční jako likvidátoři škodlivého hmyzu nebo otravných mšic. Často si však najdou cestu i do našich domácností, a to hlavně do míst, kde cítí lákavou potravu, ideálně cokoliv sladkého. Rádi útočí i na naši zahradu a skleník, kde ničí tolik očekávanou úrodu, na níž s trpělivostí zahradníka čekáme. Zbavit se jich není žádná sranda, spíš naopak.

Už po mnoho let na ně lidstvo vymýšlí různé taktiky. Některé fungují absolutně, některé chvilkově, jiné zas skoro vůbec.

Na mravence nemusíme hned používat chemii, stačí i jednoduché triky Zdroj: Profimedia

Nezvaná návštěva u vás doma

Činorodí mravenci útočí na vaši domácnost většinou ve dvou vlnách. Podzim je období červených mravenců – faraonů, kteří se chtějí u vás doma spíše ohřát. Na jaře se pak dostávají do obytných prostor většinou černí mravenci, kteří se obvykle shlukují pod fasádou, podél oken nebo u dveří. Jakmile dostanou od prvních průzkumníků signál, že je na nalezeném místě teplo a dostatek jídla, objeví se jich stovky.

Mravenčí piknik na zahradě

Na zahrady mravenci doputují většinou už brzy na jaře, když už se půda po studené zimě dostatečně prohřívá. Modifikují své staré kolonie a shánějí potravu pro larvy. Takže je lákají čerstvě rašící stromy a květní pupeny. Škodí podrýváním kořenů ovocných stromů, zeleniny i květin a vynášením půdy na povrch. Na svém těle a v zažívacím traktu roznášejí výtrusy moniliosy a jiných hnilob ovoce, což neprospívá žádné rostlině.

Osvědčené metody, jak vypudit mravence

Začněte prevencí a utěsněte všechny okenní a dveřní škvírky, které mravencům umožní volný průchod k vám domů. Když už nastane tato situace, začněte s bojem proti nim, co nejdříve! A co zabírá?

Esenciální oleje

Mravence odpuzují svou intenzivní vůní, která narušuje účinek jejich feromonů. Používají je k orientaci a dorozumívání. Nejvhodnější exotické esenciální oleje jsou: olej z cedrového dřeva, patchouli, tea tree olej, olej z hřebíčku, pomerančový nebo mátový esenciální olej. Můžete si vyrobit směs ze všech jmenovaných, když je smícháte s vodou a vodkou. Nalijte pak už jen do rozprašovače a postříkejte napadená místa.

Dětský pudr

Jste překvapeni? Jde o další netoxickou látku, která zabírá! Když pudrem mravence přímo posypete, ucpete jim póry na povrchu těla, což je udusí. Jako výstrahu můžete pudr nasypat na místa výskytu mravenců, což nebude tak krutá likvidace, jen to agresory odpudí.

Mravenci občas napadají naše domácnosti i zahradu Zdroj: Profimedia

Jedlá soda

Jedlá soda mravence zahubí, když ji pozřou ve větším množství. Mravenci se jí instinktivně vyhýbají, ale když políčíte tím, že ji smícháte s práškovým cukrem, mravence zmatete. Tuto metodu lze využít i na zahradě.

Kukuřičný škrob

Tak tady jde o normální lest! Mravenci si na něm i pochutnávají. Pečlivě posypte jejich oblíbená místa a nechte je, ať se škrobem obalí a roznesou ho do mraveniště. Druhý den místa i s mravenci důkladně pokropte vodou a ze škrobu se stane doslova beton, který mravence znehybní a zlikviduje.

Proso

Tak tuhle metodu využívali naši předkové už do pradávna! Stačí jen nasypat proso okolo mraveniště. Jak přesně proso proti mravencům funguje, zatím odborníci nezjistili. Jsou na to tři teorie. Buď mravencům proso nevoní, nebo obilná zrna po nabobtnání ucpou mravenčí chodbičky. A ta třetí? Poté, co mravenci proso pozřou, zabije je bobtnání.

Takže nezbývá než metody prověřit. Hurá do toho!