Jak často sekat trávník: Podle britského experta to nejspíš přeháníte

Pravidelně každý týden vyndáte sekačku a sekáte trávu tak, že se z vás kouří. Nechte se inspirovat britským expertem, který vysvětluje, z jakého důvodu tak často nesekat.

Zdroje: ekolist.cz, www.express.co.uk

Je tu vcelku jednoduchá odpověď na otázku „proč“ – kvůli včelám a hmyzu. Příliš častým sekáním nemá hmyz šanci se zabydlet. A pokud se zabydlí, vy mu domov za velmi krátkou dobu zničíte. Včely ke svému životu potřebují květy, které mohou opylovat a na posekaném trávníku nemají šanci.

Dobře zvolená sekačka je základ!

Máte k dispozici tři druhy sekání:

Rotační sekačka – trávu uráží, pro trávu to není žádná hitparáda, protože zažívá šok a může vám zežloutnout. To je mínus rotačních sekaček, ale velkým plusem je, že se při sekání moc nenadřete, protože jsou sekačky lehké a rychlé. Plusem je zároveň pořizovací cena. Vřetenová sekačka – zastřihuje trávu podobně jako nůžky. Tento způsob je velice šetrný, pokud máte sekačku dobře seřízenou. Kosa – i to je možnost. Je to levná a bezhlučná varianta (až na vaše vzdechy), ale velice náročná. A s kosou se musí umět, aby výsledek byl ideální a šetrný.

Do špatně přístupných terénů se pořizují sekačky strunové, ale zajímavá je i sekačka vznášedlová, která zvládne bez koleček překonat i 60° svahu! Jestli máte větší pozemek, zvažte pořízení bubnové sekačky, nebo zahradního traktoru, na kterém můžete brázdit po pozemku jako draci! Pro velmi zaneprázdněné lidi je k dispozici sekačka robotická.

Příliš častým sekáním nemá hmyz šanci se zabydlet Zdroj: shutterstock/StockWithMe

Volba pohonu je na vás. Každá má své výhody i nevýhody

Elektrická sekačka je méně hlučná a levnější, ale musíte se naučit korigovat kabel, který od sekačky vede do elektrické sítě.

Benzinová sekačka je těžká, nezvládá členitý povrch, cena je vyšší, a každý pozná, že sekáte, protože je i dost hlučná. Naopak jsou výkonnější a dají se zakoupit s pojezdem, který usnadní pohyb se sekačkou.

Akumulátorové sekačky jsou lehké a obratné, nepotřebují kabel, cena je nízká a její hlučnost je spíše nehlučnost. Nevýhodou je dobíjení baterie a menší výkon. Uvádí se, že tento typ sekačky je vhodný na pozemek o rozloze do 500m².

Je to samozřejmě na vás, ale pokud chcete krásný pažit před vaším domem, musíte se sekačkou vyjet minimálně jednou týdně Zdroj: LedyX / Shutterstock.com

Jak často tedy trávu sekat?

Je to samozřejmě na vás, ale pokud chcete krásný pažit před vaším domem, musíte se sekačkou vyjet minimálně jednou týdně. Aby byl trávník krásně zelený, spotřeba vody bude dost vysoká.

Jestli vám jde spíš o hmyz a včelky, nechte si na zahradě trávu růst a posekejte například jen 3x-4x ročně. Budete mít krásně rozkvetlou „louku“ a bude hrát všemi barvami!

Ne každý ale může celou zahradu věnovat hmyzu a opylovačům, to je jasné. Někteří lidé si posekají trávu jen tam, kde se pohybují nejčastěji (třeba okolo baráku) a zbytek nechají růst do výšin. Budete se divit, co vám všechno na rozkvetlé květiny v trávě přiletí.