Jak často byste měli zalévat orchidej: Tuto základní věc mnoho lidí neví

Orchidejte patří mezi chloubu každého pěstitele. Mají nádherné květy a exotický vzhled. Na pěstování nejsou náročné. Stačí jim vhodné stanoviště a pravidelná zálivka. Jak často zalévet orchidej?

Na okenních parapetech vidíme nejčastěji orchideje rodu Phalaenopsis. Pyšní se něžnými květy v různých barevných odstínech od bílé po tmavě fialovou. Tento druh patří mezi teplomilné orchideje. Potřebují denní teplotu kolem 25 °C, noční kolem 19 °C. V květinářstvích můžete pořídit i středně teplomilné rostliny jako jsou Vanda, Paphiopedilum či Dendrobium. Vyhovují jim teploty pohybující se kolem 20 °C. Existují však také studenomilné orchideje. Nejznámější je druh Cymbidium. Během dne ocení prostředí s teplotou pohybující se mezi 16-18 °C, v noci pak stačí 9-13 °C. Všechny tyto rostliny vyžadují světlé stanoviště, avšak bez přímého slunečního záření. Jelikož pochází z deštných pralesů, milují vyšší vzdušnou vlhkost. Tu zajistíte buď rosením nebo umístěním do speciálního zúženého květináče.

Pozor na přelití

V pralese roste orchidej Phalaenopsis epifytně. To znamená, že jejím domovem jsou žijící rostliny. Visí na kmenech a větvích a je zvyklá, že z ní voda neustále odtéká. Průběžně osychá a může dýchat. Takové prostředí bychom jí měli nasimulovat i my.

Orchidej pěstovaná v kůře

Nejčastěji seženeme květinu, která je zasazená v plastovém průhledném květináči, který je naplněný kůrou. Ta nasává vlhkost a postupně ji uvolňuje. Tento substrát byste neměli zalévat seshora, hrozí, že začne plesnivět.

Orchidejím pořiďte speciální nádoby. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Orchidej pěstovaná v mechu

Možná jste dostali rostlinu zasazenou v mechu a nevěděli jste, jak se o ni starat. V tomto případě můžete orchidej svlažovat seshora. Zalévejte však tehdy, až je substrát nahoře zcela suchý.

Jak často zalévat orchidej

Zalévání závisí na mnoha faktorech od velikosti rostliny po průměr květináče a teplotu v místnosti. Pokud květiny rosíte 2-3x týdně, můžete jim dopřát vodu jednou za 14 dnů. Nejlepšími ukazateli toho, že rostlina potřebuje zálivku, jsou bílé kořeny. Pokud jsou zelené, jsou ještě plné vody. Dalším indikátorem je orosený květináč z vnitřní strany. Pokud se na něm neobjevují skoro žádné kapky, do dvou dnů byste měli orchidej zalít. V zimě můžete prodlevu mezi koupáním orchidejí prodloužit.

Jak orchideje koupat

Nejlepším způsobem zálivky je tzv. koupání. Rostliny ponořte do hrnce s vodou. Voda by měla sahat do poloviny květináče. Nechte je napít cca dvě hodiny, poté je přeneste zpět do obalu. Je také možné, že vlastníte speciální obal na orchideje. Jedná se o nepropustnou nádobu trojúhelníkovitého tvaru. Dole je zúžená, takže průhledný květináč nestojí zcela na dně. Pokud tento obal máte doma, můžete oslavovat. Nejenže ho můžete použít místo hrnce, ale také vám odpadá starost s rosením. Na dně obalu nechte vždy trochu vody, která se nebude dotýkat květináče, ale bude se odpařovat a zvlhčovat vzduch, což orchideje ocení bujným kvetením. Nezapomeňte, že rostliny nesmí stát dlouho ve vodě. Začaly by jim uhnívat kořeny.

Zalévání závisí na mnoha faktorech od velikosti rostliny po průměr květináče a teplotu v místnosti. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock

Jak správně rosit

Spíše než pravidelná zálivka je nutné udržování vzdušné vlhkosti. Nemáte-li zúžený obal na orchideje, spolehněte se na rosení. Pokud máte doma suchý vzduch, roste klidně i dvakrát denně. Odjíždíte-li na dovolenou, můžete rostliny umístit i s obalem na misku s vodou. Voda kolem ní se bude postupně odpařovat. Při rosení si dejte pozor, aby voda nezůstala v srdíčku rostliny. Listy by mohly začít uhnívat.

