Zatímco my si často užíváme horké letní dny u vody nebo ve stínu, rostliny nemají možnost schovat se před slunečními paprsky do příjemnějšího prostředí. Proto se o ně musíme postarat tak, aby měly co nejlepší podmínky a vedra přečkaly bez úhony. Zde je pár tipů, jak jim nejlépe pomoci.

Vysoké teploty a intenzivní sluneční paprsky mohou poškodit listy rostlin, případně je celé zcela zničit. Takovým dnům budou samozřejmě mnohem lépe odolávat zdravé, statné a dobře zakořeněné kusy, ale ani tito jedinci nejsou tak docela v bezpečí. Jak se tedy máme starat o zahradu ve chvíli, kdy se blíží skutečné tropy?

Možnosti účinné ochrany rostlin před zničením v horkých dnech ukazuje také video na youtube od The Ripe Tomato Farms:

Zdroj: Youtube

Zalévat se musí umět

První pomoc, která pravděpodobně napadne každého, je pravidelná a vydatná zálivka. To je samozřejmě potřeba, ale musíme si zopakovat důležitá pravidla, jež se rozhodně nedoporučuje překračovat.

Voda a slunce v jednu chvíli by se rostlin neměly dotýkat. A proto si pamatujme, že je třeba na zahradu vyrazit buď zrána nebo večer, když je slunce ještě (nebo už) trochu slabší a nepopálí případně mokré listy.

Voda nesmí přijít na listy

Jako další bod prevence proti zničení listové plochy zalévejte rostliny ke kořenům, a nikoliv hadicí i na listy. Je to možná pracnější, ale o to bezpečnější. Chceme přece dobrou úrodu a krásné květiny. To za pár minut navíc určitě stojí.

A je tady ještě jedna zásada. Ve skutečně horkých dnech vynechte hnojivo, které byste jinak přidávali do zálivky. Mohlo by se začít rozkládat rychleji než je běžné a “odnesly” by to kořeny vašich rostlin.

close info Profimedia zoom_in Mulč pomůže ochránit vodu v půdě

Znáte mulčování? Je to zázrak

Mulčování je dnes už známý pojem, nikoho asi nepřekvapí a známe také jeho základní principy. Jde o to pokrýt půdu kolem rostlin přírodním materiálem, například posekanou trávou. Jen je nutné dát si pozor na již odkvetlé plevele, abychom si na záhony omylem nenaseli budoucí problém.

Chcete-li si být jisti, můžete použít třeba slámu nebo kůru stromů, které budou působit stejně a nepřinesou možnou pohromu. Jak mulč pomáhá? Jednoduše chrání půdu před příliš rychlým zahříváním a tím i vysycháním.

Přenosné rostliny mají výhodu

Můžete rostliny přemístit do stínu? Pak není na co čekat. Květináče je možné, a také vhodné, při očekávaných tropických teplotách raději přenést do stínu pod stromy nebo schovat pod střechu na terasu.

Rostlinky tak ušetříte náporu poledních agresivních slunečních paprsků. Jestliže chcete myslet více do budoucna, je dobré na zahradu zasázet také keře a stromy, jež budou v příštích letech tvořit přirozený stín a také snižovat teplotu pozemku. I když si budete muset nějakou dobu počkat, po pár letech svému dnešnímu já poděkujete.

Dbejte na zdraví rostlin

Jak je uvedeno v úvodu, horku – stejně jako i ostatním stresorům – vždy snáze odolávají zdraví a statní jedinci. Proto je nutné dbát na zdravý růst a vývoj rostlin, pravidelně odstraňovat ty listy, nebo části, které jsou případně napadené škůdci nebo chorobami, a čistit záhon od plevele, který zbytečně ubírá chtěným rostlinám vodu a živiny. Nahradíme-li jej mulčem, bude to ideální situace.

Možností je víc

A co dál? Možností, jak ochraňovat rostliny, je spousta. Může jít o instalaci systému kapkové závlahy, nejrůznějších stínidel ve formě zástěn a podobně. Základní pravidla jsme si ale zopakovali v několika předchozích odstavcích. Budeme-li se jich držet, měla by zahrada bez úhony přečkat i déletrvající horko.

Zdroje: www.homesandgardens.com, learn.eartheasy.com, www.yates.com.au