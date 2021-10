Jak dlouho pěstovat jahody na jednom místě? S kterými plodinami je střídat?

Jahody pěstované na stejném místě začnou po letech méně plodit. Jak dlouho mají jahody zůstat na jednom místě? Jak naložit se záhonem a které předplodiny jsou nejvhodnější?

Jak dlouho pěstovat plodiny na stejném záhonu?

Určitě víte, že se půda pěstováním stejných plodin opakovaně na jednom místě nadměrně vyčerpává. Rosliny sice kvetou, ale plody jsou menší a méně voňavé. Střídání plodin je nejjednodušším způsobem, jak pomoci půdě i rostlinám. Nakonec jsme to vždycky my, kdo prospěje nebo tratí na kvalitě půdy na záhonech. Střídání plodin záleží na podmínkách na záhonu a vhodném osázení. Věnujte střídání plodin pozornost, neprohloupíte!

Naplánujte střídání plodin na záhonech. Zdroj: / Shutterstock.com

Víte, jak dlouho pěstovat jahody na jednom místě?

Ideální čtyřleté střídání plodin může vypadat takto. Záhony dobře vyhnojené chlévskou mrvou jsou skvělým stanovištěm pro zeleniny, které mají vysoké nároky na živiny. K těm patří zelí, květák, brokolice a další košťáloviny, ale také okurky, pórek či melouny.

Záhony hnojené kompostem a uleželou mrvou jsou vhodné pro tykve, brambory, kedlubny, papriky, rajčata a lilky. Méně náročné zeleniny mohou růst na třetím stanovišti, kam se hodí kořenová zelenina a cibuloviny, ale také saláty a špenát. Poslední, v podstatě nevyhnojené a na živiny nejméně bohaté stanoviště je ideální pro byliny jako majoránka, bazalka či kopr a hrášek a fazole, které jsou známé svým výživovým přínosem do půdy.

Pro vytrvalé rostliny se střídání půdy nehodí, ale jistě chápete princip vyčerpávání půdy, nutného přesazení a opakování tohoto postupu po uplynutí třech až čtyř let. Tři, případně čtyři roky jsou maximální dobou, po kterou byste měli pěstovat jahody na stejném místě. Hnojením samozřejmě rostlinám dodáte živiny, což je vždy dobře, ale po uplynutí čtyř let už ani to nestačí.

Jahody potřebují dostatek živin, stanoviště by měly změnit každé tři až čtyři roky. Zdroj: Shutterstock.com

Než vrátíte jahody zpět na místo

Vystřídejte jahody za jinou zeleninu na dobu dalších čtyř let, po kterých můžete jahody opět vrátit na původní stanoviště. Vhodnými předplodinami pro jahodníky jsou luštěniny a rané brambory. Nutné je také důsledné hnojení chlévským hnojem či kompostem, aby byla zemina vhodně připravená pro nároky jahod.

