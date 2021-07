Jak efektně ukončit trávník: 10 levných, snadných způsobů, co oslní sousedy

Na zahradě je spousta míst, kde se by se šiknul nějaký praktický a oku lahodící předěl mezi záhonkem a travním porostem. Máme pro vás deset tipů, čím vším jde obrubník vytvořit.

Zdroje: blessmyweeds.com, www.receptyprimanapadu.cz

Samozřejmě můžete zajít do hobbymarketu, okraje si vybrat a koupit. Ale vleze vám to trochu do peněz. Pro ty, kteří si peníze chtějí šetřit na něco jiného, tak přesně pro ně tu máme tento článek a rady porady.

Ukončení trávníku nebo obrubu zahrady lze vymyslet jakkoli Zdroj: Profimedia

Tak to jdeme omrknout:

1. Tvárnice – jsou levné, a pokud je využijete správně, mohou vám posloužit jako pěkně vypadající okraje trávníku a získáte i další prostor pro výsadbu všeho možného.

2. Květináče – hliněné květináče naskládané do sebe a položené okolo záhonu vypadají opravdu netradičně, ale velmi roztomile!

3. Kmeny stromů – z kmenů si můžete udělat atraktivní zakončení trávníku, a když naplníte prostor hlínou, rázem máte i zvýšený záhon.

4. Laťky – máte po zahradě poházené různé dřevěné laťky a nevíte co s nimi? Nařežte je na různé délky, můžete je i pomalovat dle libosti a vznikne vám originální obrubník záhonu, který budete mít opravdu jen vy.

5. Skleněné lahve – jste fanda do vína a každý týden se táhnete s taškou plnou prázdných lahví do konťáku? Nebojte, nejste jediní…tahám je taky..akorát nejsem ta, která vyprázdní obsah flašek, bohužel. Jestli pár týdnů do kontejneru nepůjdete, budete mít dostatek lahví na extra epésní okraj!

6. Ocelové hrany – lze ohýbat dle potřeby. Po čase zoxidují a vytvoří módní rustikální vzhled, který je v dnešní době velmi chtěný.

Variantou pro ukončení záhonu nebo trávníku jsou i cihly Zdroj: Profimedia

7. Palety – z palet se začalo tvořit leccos, například postele, sezení, ploty, záhonky, tak proč je nevyužít i jako krajnici? Rozeberte je na menší kusy a udělejte si mini oplocení ve farmářském stylu.

8. Talíře – musím uznat, že to vypadá fakt pohádkově. Pokud máte jen jednobarevné obyčejné talíře, nebude to vypadat tak úchvatně. Ale jestli najdete někde pomalované, velké, malé, všelijaké, budete nadšení!

9. Poklice od kol – tohle je spíše pro automobilové nadšence. Jelikož nadšenec nejsem, doma bych to nechtěla. Ale zajímavé to je, to jako jo!

10. Cihly – nové se vám asi nebude chtít kupovat, ale to není ani potřeba. V inzerátech určitě naleznete cihly za odvoz, oklepejte je a máte zajímavý obrubník za hubičku. Mlask!