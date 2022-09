Jak hluboko zasadit cibule tulipánů, narcisů a hyacintů? Většina lidí to neumí

Sázení cibulovin není tak těžké, jak se může zdát. Nicméně má svoje pravidla, která byste měli respektovat, aby vám pak na jaře vykvetla spousta krásných květin.

Tulipány, lilie, modřence, bledule, krokusy, sněženky… Jaro bez nich by nebylo to „pravé“. Pohled na barevné cibuloviny zvedne náladu i těm nejzarputilejším morousům. A že jich bývá po dlouhé zimě dost! Nicméně cibuloviny vám tuhle „jarní show“ dopřejí jen v případě, že je dobře zasadíte. Proto neváhejte a dopřejte jim všechno, co potřebují.

Cibuloviny kvetou na jaře, vy je ale zasaďte už teď.

Nešetřete na půdě

Aby se „cibulka“ dobře chytla, potřebuje dobře propustnou půdu plnou živin. Zejména větší druhy cibulovin, jako například hyacinty a tulipány, si potrpí na pořádnou porci živin. Naopak menší druhy cibulovin, jako jsou modřence a krokusy, mají skromnější nároky a snesou i méně výživnou zeminu. Pokud chcete, aby vám cibuloviny dobře prospívaly, dopřejte jim slunné stanoviště. Pěstovat je můžete ale i pod stromy, které nejsou na začátku jara olistěné. Tato místa „sluší“ bledulím, krokusům, sněženkám, modřencům, kandíkům a ladoňkám.

Jak hluboko cibulky zasadit?

Hloubka zasazení je odvozená od velikosti cibule. Nejhlouběji se sázejí řebčíky královské a narcisy, jejichž cibulky se pokládají do hloubky 15 – 20 cm. Hyacintům a tulipánům se bude dařit v „úkrytu“ 15 cm pod zemí. U krokusů, ladoněk a puškinií stačí, když jim vyhloubíte díry 8 – 10 cm hluboké. Pod hliněnou „peřinou“ přečkají zimu a na jaře krásně vykvetou.

Hloubka zasazení by měla odpovídat 2 a 2,5 násobku velikosti cibulky.

Pomůcka pro začátečníky:

Může se stát, že u některých druhů nebudete vědět, jak hluboko je máte spustit do země. Obecně platí pomůcka: hloubka výsadby je asi 2 až 2,5 větší, než průměr cibule! Jedinou výjimku tvoří zdužnatělé kořeny eremurusů, které se rozprostírají mělce pod povrchem. Tak na nic nečekejte, vezměte rýče, motyky a jděte sázet cibuloviny. Jarní podívaná bude pak stát za to!

Naše tipy

Které netradiční krásky stojí za to mít na zahradě?

Puškinie (Puschkinia sciloides)

Jde o drobnou trvalou cibulovinu, která má bohaté, bílo-modré nebo bílo-fialové květy. Na jednom stonku jich vykvete hned několik! Rostlinka je 20 centimetru vysoká a kochat se jí můžete od března do dubna. Aby vám dobře prospívala, zasaďte ji na slunné místo, ideálně na skalku, břeh jezírka či na svahu. Miluje vlhčí humózní půdu.

Puškinie si vás získá bohatostí květů.

Ladoňka (Chionodoxa Luciliae)

Na první pohled se podobá pušikinii, ale má větší květy. Měří 15 cm a kvete modře. Miluje polostín, vlhčí humózní půdu, proto se jí nejlépe daří poblíž zahradního jezírka nebo pod stromy.

Ladoňka zkrášlí okolí jezírka.

Řebčík (Fritillaria Michailovskyi)

Jde o elegantní, méně známý druh řebčíku. Má bohaté, převislé zvonkovité květy v netradiční kombinaci bordó a žluté barvy. Jde o vysokou rostlinu asi 30 cm a na vaší zahradě zazáří v dubnu a květnu. Nejvíce vynikne, když jí vysadíte v trsech! Tento druh řebčíku si libuje v polostínu. Má rád vlhčí, kyselejší půdu. Nejlépe vynikne na okrajích záhonů, podél jezírek nebo na skalce.

Řebčík v této barevné kombinaci na sebe upoutá pozornost.

