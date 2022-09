Využijte poslední šanci a přihnojte brambory před sklizní: Toto je vhodný postup

Pokud si chcete zajistit bohatou úrodu brambor, měli byste je před sklizní ještě jednou důkladně přihnojit. Nejenže se vám hlízy brambor ještě o něco zvětší, ale také zesílí. Tohoto kroku určitě nebudete litovat!

Hnojení rostlin je pro získání co největší úrody velmi důležité. To platí i pro brambory. Vhodně vybrané hnojivo může pomoci jak rostlině, tak hlízám, které budou odolné proti chorobám či škůdcům. Hnojivo vybírejte podle typu půdy a obsahu mikroživin vyskytujících se v ní.

Co by mělo obsahovat hnojivo?

U hnojení brambor je velmi důležité množství. Problémem může být nedostatek hnojiva, ale také přehnojení. Abyste docílili co největší úrody, mělo by hnojivo obsahovat vápník, hořčík, síru, měď, bór, dusík, fosfor, draslík, mangan, molybden a zinek. Pro vyváženou výživu kombinujte organické a minerální hnojení. Z organických hnojiv se velmi doporučuje chlévský či konňský hnůj nebo zelené hnojení.

Koňský hnůj je velmi užitečný i při mulčování jiných rostlin. Zdroj: shutterstock.com

Správná doba na hnojení brambor

Nyní máte poslední šanci k přihnojení brambor, které budete sklízet v říjnu. V případě raných brambor by mělo hnojení probíhat o něco dříve. Používá se především dusičnan vápenatoamonný nebo dusičnan amonný. Abyste mohli hnojit, potřebujete 10 l vody a lžíci síranu amonného. Směs řádně promíchejte a přelijte do postřikovače. Následně vše nastříkejte na rostliny.

Tímto způsobem dostane rostlina živiny nejlépe. Samozřejmě můžete hnojivo použít i jako zálivku, ovšem bramborám po odkvětu již nezasahujte mechanicky do jejich prostředí. Mohl by se omezit jejich vývoj a tím by i vaše úroda byla chudší. Jak správně hnojit se dozvíte v přiloženém videu.

S dusíkem opatrně

Dusík brambory vyžadují stejně jako jiné látky, avšak tady si musíte dávat velký pozor na množství podaného dusíku. Pokud byste ho bramborám dali k dispozici až moc, mohlo by to vést k poškození hlíz nebo by mohla jejich dužina dokonce ztmavnout.

Takto by měly správně vypadat zdravé brambory. Zdroj: Shutterstock

Sklízení a třídění brambor

Už při sběru brambor třiďte alespoň na tři hromady. Shnilé brambory rovnou vyhazujte, poškozené či naříznuté brambory spotřebujte co nejdříve a ty nejhezčí a nepoškozené uskladněte. Aby nedošlo k poškození, použijte na vyrytí rycí vidle. Jestliže máte na brambory pořízenou mechanizaci, určitě vám nemusíme vysvětlovat, jak ji správně použít. Při větším množství brambor byste se s vidlemi opravdu nadřeli.

Brambory uchovávejte v temné, suché a větrané místnosti. Nechte je dva týdny uležet, aby se vysušily, jelikož při sklizni obsahují poměrně vysokou vnitřní vlhkost. Mimoto také získají silnější slupku a tím se stanou odolnější. Abyste o svou úrodu nepřišli, určitě brambory nesklízejte po dešti.

